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Песков: После теракта в «Крокус Сити Холле» Путин не спал всю ночь

27 марта 2024, 19:50
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава российского государства в ночь после теракта не сомкнул глаз и постоянно получал доклады от ведомств о происходящем. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
«Конечно, в такие минуты работа идет в круглосуточном режиме. В такие моменты никому не до сна, особенно главе государства», — сказал представитель Кремля.
Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении.


Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 139 человек, количество пострадавших — 360.

В среду 27 марта на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье начали хоронить первых жертв теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что теракт в «Крокусе» был совершен руками радикальных исламистов.


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#крокус сити холл
#теракт
#трагедия
#владимир путин
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Пугачева попросила прощения у исполнительницы Манижи после теракта в «Крокусе»
27 марта 2024, 21:45

Фото: iStock/Anastasiia Korotkova

Певица Алла Пугачева попросила прощения у исполнительницы Манижи Сангин после теракта в «Крокус Сити Холле». Соответствующий комментарий она оставила в запрещенной в России соцсети.
Уроженка Таджикистана Манижа в своей публикации осудила момент применения физической расправы и пыток к террористам, совершившим атаку на «Крокус Сити Холл», при их задержании. Певица назвала это зрелище «публичной пыткой».

Она также рассказала о своих детских воспоминаниях, о том, как много времени проводила у своей бабушки в Душанбе. Манижа Сангин заявила, что убийцы не имеют национальности и в любой ситуации необходимо «оставаться людьми».

Алла Борисовна не прошла мимо такой публикации и высказала свою солидарность. Кроме того, Примадонна российской эстрады попросила прощения.
«Прости», — написала Пугачева под публикацией девушки.
Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении.

Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 143 человека, количество пострадавших — 360.

Ранее Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о неприемлемости пыток в отношении задержанных. На всех подозреваемых во время суда были следы пыток и избиений: у одного мужчины при задержании было отрезано ухо, другой прибыл в зал суда на медицинском кресле и во время слушания находился практисчески без сознания.

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#алла пугачёва
#крокус сити холл
#теракт
#трагедия
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Жители Москвы и Подмосковья рассказали, что хотят видеть на месте «Крокуса»
Опрос: 57% москвичей и жителей области выступили за мемориал на месте «Крокуса»
27 марта 2024, 21:33

Фото: пресс-служба Московской области

Жители Москвы и Подмосковья поделились мнением о том, что необходимо сделать на месте сгоревшего «Крокус Сити Холла».
57% москвичей и жителей Подмосковья выступили за то, чтобы на месте концертного зала, в котором произошёл теракт, появился парк с мемориалом в память о погибших, следует из опроса SuperJob.

Они утверждают, что восстанавливать здание и продолжать в нём развлекательную деятельность – это кощунство.

При этом, 18% респондентов всё же предложили восстановить концертный зал, чтобы он продолжил функционировать назло «всем вредителям».

Оставшиеся 25% опрошенных затруднились с ответом.

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#крокус сити холл
#парк
#мемориал
#опрос
#москва
#подмосковье
#теракт
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Германия добавит вопросы о Холокосте в тест для получения гражданства
27 марта 2024, 21:15

Фото: iStock/photosvit

Германия собирается добавить вопросы о Холокосте и истории Израиля в тестирование, предназначенное для получения гражданства. Об этом пишет издание Spiegel.
Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер, чьи слова приводит газета, заявила, что преступление Германии против человечности возлагает особую ответственность за защиту еврейского народа и всего Израиля.

Министр добавила, что одной из основ современной немецкой идентичности является ответственностью, которую Германия несёт перед евреями.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил западные страны в том, что они выдвинули ложные обвинения в адрес израильской армии, забыв о «монстрах из ХАМАС». Он подчеркнул, что политики, делающие такие громкие заявления, вероятно, забыли о самой страшной резне со времён Холокоста.

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#германия
#израиль
#гражданство
#тесты
#история
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Путин раскрыл, что придаёт россиянам силу в трагические и переломные моменты
Путин: культура придаёт силу в трагические моменты
27 марта 2024, 20:57

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что в переломные моменты народу придаёт сил культура. Об этом он сказал в ходе встречи с работниками культуры Тверской области.
Культура создаёт духовный каркас народа, поддерживает его идентичность. Именно поэтому она играет большую роль в трагические моменты в жизни страны, а также придаёт сил каждому конкретному россиянину, подчеркнул глава государства.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова в ходе правительственного часа в Госдуме сообщила, что национальный проект «Культура» будет продлён до 2030 года. В рамках этого проекта с 2022 по 2023 годы было отремонтировано 274 здания детских художественных школ. Ещё 610 школ искусств и училищ получили новое оборудования и музыкальные инструменты.

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#владимир путин
#культура
#общество
#россияне
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Концерт группы «Пикник» в Петербурге начался с минуты молчания
27 марта 2024, 19:56

Фото: iStock/Boris Ipatov

Благотворительный концерт рок-группы «Пикник» в Санкт-Петербурге начался с минуты молчания в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.
Отмечается, что концерт проходит в БКЗ «Октябрьский». Во время минуты молчания все зрители встали.

В пятницу, 22 марта, должен был состояться концерт группы «Пикник» в Москве, в концертном зале «Крокус Сити Холл». Когда многие зрители уже пришли, в здание ворвались вооружённые террористы и начали расстреливать посетителей, после чего устроили пожар. Самой группе удалось оперативно покинуть здание. По последним данным, в результате теракта погибли 140 человек.

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#концерт
#музыка
#теракт
#погибший
#крокус сити холл
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Мосгорсуд отказался исключать лидера группы «Ногу свело» из реестра иноагентов
Мосгорсуд отказался исключить музыканта Максима Покровского* из числа иноагентов
27 марта 2024, 19:34

Фото: iStock/gorodenkoff

Мосгорсуд отказался исключать лидера рок-группы «Ногу свело» Максима Покровского* из реестра иноагентов. Об этом следует из официального портала судов общей юрисдикции Москвы.
Отмечается, что была отклонена апелляционная жалоба музыканта на отказ Замоскворецкого суда Москвы вычеркнуть его имя из списка.

В августе прошлого года суд также отказал Покровскому* в иске, в котором он оспаривал решение Минюста РФ о внесении его в реестр иноагентов.

По ранее озвученным в суде данным, лидер группы имеет иностранное влияние, участвовал в распространении антироссийской информации и материалов СМИ, признанных иноагентами. Кроме того, он оуществляет политическую деятельность и распространяет материалы на украинских YouTube-каналах.

Покровский* был внесён в реестр иноагентов в конце марта прошлого года. Уже несколько лет он проживает в США.

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#иностранный агент
#суд
#музыкант
#лидер
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112: актрису Светлану Светличную увезли в реанимацию из-за проблем с сердцем
27 марта 2024, 19:26

Фото: iStock/maxim4e4ek

Актриса Светлана Светличная была экстренно госпитализирована в Москве, передает Telegram-канал «112».
Отмечается, что артистка вызвала медиков после того, как ей стало плохо. Светличную увезли в реанимацию. По предварительной информации, ей диагностировали острый коронарный сидром.

Сообщается, что диагноз связан с нарушением кровотока, из-за чего сердечная мышца перестает работать в правильном режиме.

Напомним, в октябре прошлого года у артистки развилась правосторонняя пневмония. На протяжении года Светличная находилась в психиатрической больнице, где ей и поставили диагноз.

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#пневмония
#диагноз
#госпитализация
#артист
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Украинских беженцев, проживающих в Германии, призвали искать работу
Посол Украины в ФРГ призвал украинских беженцев искать работу
27 марта 2024, 19:20

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал украинских беженцев искать работу. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Отмечается, что письма приходят в дома украинцев, проживающих в Германии. В них сказано, что в начала конфликта в ФРГ трудоустроились 160 тысяч украинцев. «Трудоустраивайтесь и вы!» – гласит призыв.

Украинцам говорят о том, что, найдя работу и получив новые навыки, они затем смогут трудоустроиться на родине.

В конце письма стоят при подписи: самого посла, министра труда ФРГ Хайля и уполномоченного по интеграции беженцев Терценбаха.

Ранее издание Der Spiegel писало, что в Германии трудоустроены лишь 19% прибывших украинцев. Они отказываются работать из-за «слишком комфортных условий» в стране.

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#украина
#германия
#беженцы
#работа
#посол
#трудоустройство
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Ученые провели анализ и нашли связь антидепрессантов с сексуальной дисфункцией
JADR: антидепрессанты вызвали сексуальную дисфункцию у 19% пациентов
27 марта 2024, 19:11

Фото: iStock/stefanamer

Группа американских ученых-фармацевтов изучила взаимосвязь между приемом антидепрессантов и возникновением сексуальных расстройств у людей, которые ранее никогда с этим не сталкивались. Об этом сообщает Journal of Affective Disorders Reports.
Сообщается, что антидепрессанты изменяют баланс нейротрансмиттеров в мозге — химических веществ, участвующих в регулировании настроения и эмоций. Разные виды антидепрессантов могут вызывать побочные эффекты.

Одним из них является сексуальная дисфункция, что приводит к ухудшению качества жизни пациента и усугублению социальных проблем. В опросе приняли участие 900 человек, возраст которых составлял от 18 до 64 лет. Каждый из них имеет депрессивное расстройство.

Отмечается, что 56% респондентов заявили, что не испытывали сексуальных проблем до установления диагноза. При этом 19% из них сообщили о возникновении сексуальных проблем после начала лечения.

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#депрессия
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