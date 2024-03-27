Песков: После теракта в «Крокус Сити Холле» Путин не спал всю ночь

Фото: сайт Кремля
Глава российского государства в ночь после теракта не сомкнул глаз и постоянно получал доклады от ведомств о происходящем. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
«Конечно, в такие минуты работа идет в круглосуточном режиме. В такие моменты никому не до сна, особенно главе государства», — сказал представитель Кремля.Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении.
В среду 27 марта на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье начали хоронить первых жертв теракта в «Крокус Сити Холле».
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что теракт в «Крокусе» был совершен руками радикальных исламистов.
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Мария Федоровцева