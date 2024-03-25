Путин: Теракт в «Крокусе» был совершен руками радикальных исламистов

Фото: сайт Кремля
О том, чьими руками был совершен теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске в эфире телеканала «Россия 24» сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства рассказал, что Россия знает, кто совершил теракт в «Крокусе», но ее интересует, кто заказчик. Он отметил, что Следственному комитету РФ предстоит прояснить еще целый ряд вопросов, связанных с участием исламистов в подмосковном теракте, а также усилить меры безопасности в городах страны.
Кроме того, президент высказал мнение, что несмотря на желание покарать виновников трагедии, следствие должно идти объективно и без ангажированности.
По мнению Путина, российское общество на фоне теракта показало настоящую сплоченность и солидарность. Российский лидер выразил благодарность всем службам, которые в тяжелейших условиях спасали людей, помогали пострадавшим и разбирали завалы концертного зала в поисковой операции впоследствии.
Более 11 тыс. волонтеров оказывают помощь россиянам в местах организации стихийных мемориалов и в Центре помощи пострадавшим.
Во время эфира с докладом выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он сказал, что поисковая операция в зоне «Крокуса» продлится до 17:00 26 марта.
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Кроме того, президент высказал мнение, что несмотря на желание покарать виновников трагедии, следствие должно идти объективно и без ангажированности.
Более 11 тыс. волонтеров оказывают помощь россиянам в местах организации стихийных мемориалов и в Центре помощи пострадавшим.
Во время эфира с докладом выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он сказал, что поисковая операция в зоне «Крокуса» продлится до 17:00 26 марта.
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Глава СК Бастрыкин: Теракт в «Крокусе» был тщательно спланирован
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Мария Федоровцева