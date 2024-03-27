В Подмосковье начали хоронить первых жертв теракта в «Крокусе»

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На Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье хоронят первых жертв теракта в «Крокус Сити Холле».
Очевидец рассказал RT, что на кладбище прибывает много ритуальных машин. Там образовалась длинная очередь из порядка 70 человек, прибывших на прощание.
По его словам, в числе первых были похоронены женщина с пулевыми ранениями, молодой человек с ожогами. Также прощались с мужчиной 1989 года рождения.
Теракт произошёл 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Вооружённые террористы ворвались в здание и начали расстреливать собравшихся на концерт группы «Пикник» зрителей. По последним данным, в результате трагедии погибли 140 человек.
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По его словам, в числе первых были похоронены женщина с пулевыми ранениями, молодой человек с ожогами. Также прощались с мужчиной 1989 года рождения.
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Анастасия Чинкова