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Певец Шарлот написал покаянное письмо Патриарху Кириллу

09 января 2024, 18:22
Фото: istockphoto/oliviaelisa92

Фото: istockphoto/oliviaelisa92

Две недели назад Шарлот отправил письмо Патриарху Московскому и всея Руси, где попросил прощения.
Baza пишет, что Шарлот в письме написал, что кается во всём и готов искупить вину. По словам певца, находясь в СИЗО, он «активно пишет патриотические произведения и готов потом с ними выступать», но для этого ему нужно выйти на свободу.

Эдуард Шарлот арестован до 24 января. Меру пресечения избрал Кировский районный суд Самары.


На певца возбудили два уголовных дела по статьям «Реабилитация нацизма» и «Оскорбление чувств верующих». Шарлоту грозит до шести лет лишения свободы.

Также Шарлота арестовали на 13 суток за мелкое хулиганство. Его задержали, когда он прилетел в Санкт-Петербург из Еревана. Шарлот был этапирован в Самару, где ему и избрали меру пресечения.

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#певец
#артист
#шоу-бизнес
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Около миллиона человек посетили выставку «Россия» на ВДНХ с 3 по 8 января
09 января 2024, 19:05

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Почти миллион человек посетили международную выставку-форум «Россия» в период с 3 по 8 января. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.
Организаторы мероприятия рассказали, что гости ознакомились со всей Россией, послушали интересные лекции и получили невероятное удовольствие. Отмечается, что выставка приостанавливала работу на два дня, а 3 января возобновила работу.

Ранее сообщалось, что четырехмиллионной гостьей международной выставки-форума «Россия» стала Дарья Молодцова из Тулы. Девушка получила сертификат на посещение лучших виноделен нашей страны и поездку на Кубань.

Международная выставка-форум «Россия», презентующая главные достижения страны в самых разных отраслях, будет работать в Москве до 12 апреля. В ней участвуют 89 российских регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти и 20 крупнейших компаний. Всего на выставке представлена 131 композиция. Планируется, что за время работы выставки-форума ее смогут посетить более 20 миллионов человек.

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#выставки
#союзмультфильм
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Воробьёв: запуск тепла в школы и детсады Климовска начнут 10 января
09 января 2024, 19:02

Фото: Istockphoto / Zhang Shu

10 января планируется начать пробный запуск тепла в детские сады и школы подольского микрорайона Климовск, где на фоне аномальных морозов жильцы более чем 170 домов остались без отопления. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«12 объектов образования ещё не запущены. Максимальная концентрация у нас – на жильё, в домах должно быть тепло. На следующем этапе уже завтра мы приступаем к тестированию запуска тепла и в детские сады, и в школы. Каждый родитель понимает, что в холодную школу детей вести не надо. Такую работу проведём до конца этой недели – начала следующей», – сказал губернатор в эфире телеканала «Россия 24».
Как подчеркнул Воробьёв, последствия чрезвычайной ситуации можно будет считать ликвидированными, когда школьники придут в тёплые классы, а малыши – в тёплые группы.
«Мы думаем, что это будет в середине следующей недели. Не хочется сглазить – ситуация серьёзная. Давать какие-то смелые, бравурные прогнозы было бы если не глупостью, то ошибкой. Я этого делать не буду. Работают специалисты, мы делаем всё возможное, чтобы это было максимально быстро», – заверил глава региона.
Он добавил, что школы и детсады переведены на дистанционный формат работы.

4 января из-за аварии в котельной ограничили подачу тепла в 173 многоквартирных жилых дома Климовска, подразделение Подольской областной клинической больницы и на несколько других социальных объектов. Котельная находится на территории Климовского специализированного патронного завода и обеспечивает теплом жителей Климовска.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин принял решение о возвращении имущества завода в казну государства.

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#тепло
#теплоснабжение
#климовск
#подольск
#губернатор
#андрей воробьёв
#котельная
#московская область
#подмосковье
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Воробьёв поблагодарил за работу участников ликвидации коммунальной аварии в Климовске
09 января 2024, 18:31

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил власти Москвы за помощь в ликвидации коммунальной аварии в микрорайоне Климовск, из-за которой остались без отопления 22 тыс жителей Подольска.
«В Подмосковье были весьма низкие температуры – где-то доходило до -31°С, ниже -20°С было долгое время. Естественно, всё это требовало максимальной мобилизации. Нам очень помогла Москва – мэр и его команда. Они здесь в полном объёме участвуют в работах на всех участках, и за это я очень благодарен. Благодарен и большому количеству наших строительных компании и компаниям, которые очень известны, но просили себя не называть. И общепит, и одеяла, и обогреватели – всё это имело принципиальное значение», – сказал глава региона в эфире телеканала «Россия 24».
Воробьёв также поблагодарил жителей Климовска и представителей экстренных служб.
«Жители вошли в положение. Температура в некоторых квартирах доходила до 10-12°С, а где-то в больших комнатах была и того ниже. Потребовались также значительные усилия сотрудников МЧС, которые участвовали в работе с первого дня, правоохранительного блока. После ряда процедур эта котельная находится в нашем управлении, считайте, уже в собственности. Это значит, мы можем открыть инвестиционную программу по её модернизации и наладке теплосетей», – отметил губернатор.
Как заявил Воробьёв, отопление планируют запустить во все дома Климовска до утра 10 января.

4 января из-за аварии в котельной ограничили подачу тепла в 173 многоквартирных жилых дома Климовска, подразделение Подольской областной клинической больницы и на несколько других социальных объектов. Котельная находится на территории Климовского специализированного патронного завода и обеспечивает теплом жителей Климовска.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин принял решение о возвращении имущества завода в казну государства.

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#котельная
#отопительный сезон
#отопление
#подольск
#климовск
#андрей воробьёв
#губернатор
#жкх
#подмосковье
#московская область
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Депутат Журова: Принимающие гражданство РФ спортсмены разделяют наши ценности
09 января 2024, 18:26

Фото: istockphoto.com/gregory_lee

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что спортсмены, которые решаются на приобретение российского гражданства, разделяют ценности нашей страны.
Так она прокомментировала решения канадского хоккеиста Брендана Лайпсика и американского боксёра Кевина Джонсона стать гражданами России.

«Есть люди, которые разделяют наши ценности. Принять российское гражданство ещё надо решиться, так как, принимая его, ты становишься нерукопожатным в своих странах. В то же время, если человек проникся культурой, он может запросить гражданство. Когда здесь друзья, когда здесь комфортно, когда здесь хочется жить. Конечно, поощрять такие вещи надо, если человек искренне этого хочет. С кем бы из таких людей я не говорила, они отвечают, что становятся гражданами России, потому что разделяют эти ценности — а их страны от этих ценностей категорически уходят», — отметила в беседе с Газета.ру Журова.

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#гражданство
#ценности
#страны
#люди
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Воробьёв: об аварии в котельной Климовска долго молчали
09 января 2024, 18:10

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Об аварии в котельной на территории Климовского специализированного патронного завода, из-за которой остались без тепла около 22 тыс жителей Подольска, долгое время ничего не сообщали. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Это режимное предприятие, которое является закрытым. Доступ сюда запрещён. Однако в центре этого предприятия находится котельная, которая снабжает теплом 22 тыс человек. Это предприятие частное, но хозяев нет. Так, к сожалению, получилось, но с этим уже разбираются следственные органы», – сказал глава региона в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Воробьёва, управление в котельной было не на должном уровне.
«Об аварии, которая случилась в ночь на 4 января, долго молчали. Когда уже произошли все мыслимые и немыслимые нарушения, сюда прибыли сотрудники «Подольской теплосети». Они долгое время не могли попасть на территорию. Затем, когда специалисты зашли, у них не было доступа к котлам и оборудованию», – пояснил губернатор.
Он отметил, что первая большая работа была выполнена на магистральной теплосети, чтобы закрыть протечки. В это время произошло самое страшное – остановился котёл.
«22 тыс жителей 173 домов не просто остались без отопления: не была слита вода, и трубы, которые расположены по всему городу, замёрзли. После этого я направился сюда сам – до этого действия координировал мой вице-губернатор. Нашей задачей было запустить котлы и организовать экстренную помощь людям. Для этого мы встречаемся каждый день по два раза – в 10 и в 18 часов», – заявил Воробьёв.
4 января из-за аварии в котельной ограничили подачу тепла в 173 многоквартирных жилых дома Климовска, подразделение Подольской областной клинической больницы и на несколько других социальных объектов. Котельная находится на территории Климовского специализированного патронного завода и обеспечивает теплом жителей Климовска.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин принял решение о возвращении имущества завода в казну государства.

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#подольск
#климовск
#теплоснабжение
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#жкх
#жку
#андрей воробьёв
#губернатор
#отопление
#подмосковье
#московская область
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Росстат назвал ожидаемую продолжительность жизни в России к 2045 году
Росстат: продолжительность жизни к 2045 году составит 84,5 года
09 января 2024, 18:06

Фото: iStock/lucigerma

В оптимистичном варианте ожидаемая продолжительность жизни в России к 2045 году составит 84,5 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
Росстат подготовил несколько вариантов демографического прогноза. Согласно пессимистичному, ожидаемая продолжительность жизни к 2045 году составит 77,1 года.

Говоря о среднем варианте, то продолжительность жизни достигнет 79,8 года. По высокому прогнозу, численность населения России к 2046 году достигнет 150,87 миллиона человек. Примечательно, что все данные приводились без учета граждан, которые проживают в новых регионах нашей страны.

Ранее сообщалось, что в России растёт ожидаемая продолжительность жизни. Ожидается, что в 2023 году она составит 73,1 года, что выше прошлогоднего показателя, который дошёл до отметки в 72,73 года.

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#данные
#росстат
#страны
#человек
#рф
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Певца Тесли арестовали на 10 суток за выступление в одном носке
09 января 2024, 18:00

Фото: istockphoto/Elena Horrmann

Суд на 10 суток арестовал фронтмена группы «Щенки» Максима Тесли.
Певец выступил на концерте в носке на половом органе. За это ему вменили статью 20.1 КоАП. Ему грозило до 15 суток ареста.
В Калининском суде Максим Моисеев (Тесли) сказал, что сожалеет.

«Это случилось нечаянно. Я не думал, что этот носок спадет, и это казалось уместным перфомансом, что, конечно, было не так», — объяснил Тесли.
Музыканта задержали накануне в аэропорту Пулково. Незадолго до этого он выступил на концерте группы «Щенки» в одном носке. во время исполнения одной из песен он слетел, музыкант появился на сцене голым.

В суде его доставку, пишут «Осторожно, новости» прокомментировали:

«У нас он одет, чему мы очень рады».
Ранее сообщалось, что рэперу Vacio (Николаю Васильеву), который оказался в центре скандала после участия в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлевой, вручили повестку в военкомат. Об этом сообщает издание МК.

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#певец
#происшествие
#новости
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Воробьёв: в 122 из 173 жилых домов Климовска пришло тепло
09 января 2024, 17:44

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Климовске 122 многоквартирных жилых дома из 173 подключены к отоплению, и в них уже поступает тепло. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Сейчас из 173 домов подключены 122 дома. Они просто подключены, а тепло пришло в квартиры. Можно сказать, что сегодня мы имеем перелом – тепло есть в большинстве квартир. Оставшиеся – это сложные, отдалённые объекты. Инженерные службы сейчас всё разбирают, обогревают. Здесь нельзя переборщить с давлением. При эксплуатации обнаруживаются и значительные порывы. Все подробности каждый житель Климовска уже знает. До завтрашнего утра мы запустим всё отопление в многоквартирных жилых домах», – сказал глава региона в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Воробьёва, сейчас специалисты запускают третий котёл котельной.
«Мы вызвали специалистов из других городов, в частности, из Коломны. Здесь работает мощная бригада инженеров. Очень важна электроника. Сейчас запускают третий котёл, чтобы поднять температуру», – отметил губернатор.
В ночь на 4 января в микрорайоне Климовск в Подольске произошел прорыв теплотрассы. На территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона, обнаружили три утечки. В результате без отопления оказались жители более 170 домов и несколько социальных объектов. Школы и детсады были переведены на дистанционный формат работы.

После ЧП президент Владимир Путин принял решение о возвращении в казну государства имущества Климовского специализированного патронного завода в Подольске, из-за проблем на ТЭЦ которого люди остались без отопления.

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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#жкх
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#отопительный сезон
#отопление
#теплоснабжение
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Умер певец Билоножко, который исполнял песню «Городские цветы»
09 января 2024, 17:43

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

В возрасте 70 лет умер народный артист Украины Виталий Билоножко.
О смерти певца местные СМИ сообщили 9 января. Причина не уточняется.

Эстрадная карьера Виталия Билоножко началась во время учебы в Киевской консерватории. С начала 80-х годов он был солистом Гостелерадио Украины.

Среди композиций, которые он исполнял, особое место занимают произведения Максима Дунаевского «Все пройдет» и «Городские цветы».

В 90-е годы вместе с женой, народной артисткой Украины Светланой Белоножко организовал международный фестиваль семейного творчества «Мелодия двух сердец». В 2000-е годы Виталий Билоножко продолжал выступать, а также преподавал в Киевском университете культуры и искусств.

Ранее сообщалось, что в Москве скончался 86-летний писатель Марк Харитонов, обладатель премии «Русский Букер».

SHOT сообщает, что тело писателя в его квартире обнаружила его 45-летняя дочь ранним утром. Предварительной причиной смерти называют острую сердечно-сосудистую недостаточность.

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#певец
#культура
#общество
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