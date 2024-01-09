Певец Шарлот написал покаянное письмо Патриарху Кириллу

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Две недели назад Шарлот отправил письмо Патриарху Московскому и всея Руси, где попросил прощения.
Baza пишет, что Шарлот в письме написал, что кается во всём и готов искупить вину. По словам певца, находясь в СИЗО, он «активно пишет патриотические произведения и готов потом с ними выступать», но для этого ему нужно выйти на свободу.
Эдуард Шарлот арестован до 24 января. Меру пресечения избрал Кировский районный суд Самары.
На певца возбудили два уголовных дела по статьям «Реабилитация нацизма» и «Оскорбление чувств верующих». Шарлоту грозит до шести лет лишения свободы.
Также Шарлота арестовали на 13 суток за мелкое хулиганство. Его задержали, когда он прилетел в Санкт-Петербург из Еревана. Шарлот был этапирован в Самару, где ему и избрали меру пресечения.
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Эдуард Шарлот арестован до 24 января. Меру пресечения избрал Кировский районный суд Самары.
Также Шарлота арестовали на 13 суток за мелкое хулиганство. Его задержали, когда он прилетел в Санкт-Петербург из Еревана. Шарлот был этапирован в Самару, где ему и избрали меру пресечения.
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Мария Фирсова