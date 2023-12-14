Против Шарлота возбудили четвёртое уголовное дело

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В отношении певца Шарлота возбудили четвёртое уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что очередное уголовное дело возбуждено по факту уничтожения официального документа. Напомним, что певец публично сжёг свой российский паспорт и выложил соответствующее видео в интернет. В нём же он просит украинское правительство предоставить ему гражданство Украины.
По этой статье Шарлоту грозит год лишения свободы, а по другим статьям числится уже шесть лет.
Ранее в отношении певца было возбуждено два уголовных дела по статье о реабилитации нацизма с использованием интернета за видеоролики, в которых он рвёт и топчет георгиевскую ленту и в нижнем белье исполняет песню про падение курса рубля на мотив композиции «День победы».
Третье уголовное дело возбуждено по факту оскорбления чувств верующих. Шарлот опубликовал видео, в котором оскорбляет патриарха Кирилла и прибивает гвоздями к дереву его фотографию, делая некое импровизированное распятие. Тогда же он прибил к дереву свой военный билет, который купил ранее.
В настоящее время Шарлот находится в СИЗО в Самаре до 24 января.
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По этой статье Шарлоту грозит год лишения свободы, а по другим статьям числится уже шесть лет.
Третье уголовное дело возбуждено по факту оскорбления чувств верующих. Шарлот опубликовал видео, в котором оскорбляет патриарха Кирилла и прибивает гвоздями к дереву его фотографию, делая некое импровизированное распятие. Тогда же он прибил к дереву свой военный билет, который купил ранее.
В настоящее время Шарлот находится в СИЗО в Самаре до 24 января.
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Анастасия Чинкова