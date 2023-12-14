Против Шарлота возбудили четвёртое уголовное дело

Музыканты из России, в прошлом году покинувшие хит-парады стран постсоветского пространства, в этом году снова вернулись в ведущие чарты. Среди основных причин этого — снижение уровня политизированности культуры и небывалый интерес к российскому сериалу «Слово пацана».