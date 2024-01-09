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Певца Тесли арестовали на 10 суток за выступление в одном носке

09 января 2024, 18:00
Фото: istockphoto/Elena Horrmann

Фото: istockphoto/Elena Horrmann

Суд на 10 суток арестовал фронтмена группы «Щенки» Максима Тесли.
Певец выступил на концерте в носке на половом органе. За это ему вменили статью 20.1 КоАП. Ему грозило до 15 суток ареста.
В Калининском суде Максим Моисеев (Тесли) сказал, что сожалеет.


«Это случилось нечаянно. Я не думал, что этот носок спадет, и это казалось уместным перфомансом, что, конечно, было не так», — объяснил Тесли.
Музыканта задержали накануне в аэропорту Пулково. Незадолго до этого он выступил на концерте группы «Щенки» в одном носке. во время исполнения одной из песен он слетел, музыкант появился на сцене голым.

В суде его доставку, пишут «Осторожно, новости» прокомментировали:

«У нас он одет, чему мы очень рады».
Ранее сообщалось, что рэперу Vacio (Николаю Васильеву), который оказался в центре скандала после участия в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлевой, вручили повестку в военкомат. Об этом сообщает издание МК.

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#певец
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Воробьёв: об аварии в котельной Климовска долго молчали
09 января 2024, 18:10

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Об аварии в котельной на территории Климовского специализированного патронного завода, из-за которой остались без тепла около 22 тыс жителей Подольска, долгое время ничего не сообщали. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Это режимное предприятие, которое является закрытым. Доступ сюда запрещён. Однако в центре этого предприятия находится котельная, которая снабжает теплом 22 тыс человек. Это предприятие частное, но хозяев нет. Так, к сожалению, получилось, но с этим уже разбираются следственные органы», – сказал глава региона в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Воробьёва, управление в котельной было не на должном уровне.
«Об аварии, которая случилась в ночь на 4 января, долго молчали. Когда уже произошли все мыслимые и немыслимые нарушения, сюда прибыли сотрудники «Подольской теплосети». Они долгое время не могли попасть на территорию. Затем, когда специалисты зашли, у них не было доступа к котлам и оборудованию», – пояснил губернатор.
Он отметил, что первая большая работа была выполнена на магистральной теплосети, чтобы закрыть протечки. В это время произошло самое страшное – остановился котёл.
«22 тыс жителей 173 домов не просто остались без отопления: не была слита вода, и трубы, которые расположены по всему городу, замёрзли. После этого я направился сюда сам – до этого действия координировал мой вице-губернатор. Нашей задачей было запустить котлы и организовать экстренную помощь людям. Для этого мы встречаемся каждый день по два раза – в 10 и в 18 часов», – заявил Воробьёв.
4 января из-за аварии в котельной ограничили подачу тепла в 173 многоквартирных жилых дома Климовска, подразделение Подольской областной клинической больницы и на несколько других социальных объектов. Котельная находится на территории Климовского специализированного патронного завода и обеспечивает теплом жителей Климовска.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин принял решение о возвращении имущества завода в казну государства.

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#отопление
#подмосковье
#московская область
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Росстат назвал ожидаемую продолжительность жизни в России к 2045 году
Росстат: продолжительность жизни к 2045 году составит 84,5 года
09 января 2024, 18:06

Фото: iStock/lucigerma

В оптимистичном варианте ожидаемая продолжительность жизни в России к 2045 году составит 84,5 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
Росстат подготовил несколько вариантов демографического прогноза. Согласно пессимистичному, ожидаемая продолжительность жизни к 2045 году составит 77,1 года.

Говоря о среднем варианте, то продолжительность жизни достигнет 79,8 года. По высокому прогнозу, численность населения России к 2046 году достигнет 150,87 миллиона человек. Примечательно, что все данные приводились без учета граждан, которые проживают в новых регионах нашей страны.

Ранее сообщалось, что в России растёт ожидаемая продолжительность жизни. Ожидается, что в 2023 году она составит 73,1 года, что выше прошлогоднего показателя, который дошёл до отметки в 72,73 года.

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#данные
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#страны
#человек
#рф
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Воробьёв: в 122 из 173 жилых домов Климовска пришло тепло
09 января 2024, 17:44

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Климовске 122 многоквартирных жилых дома из 173 подключены к отоплению, и в них уже поступает тепло. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Сейчас из 173 домов подключены 122 дома. Они просто подключены, а тепло пришло в квартиры. Можно сказать, что сегодня мы имеем перелом – тепло есть в большинстве квартир. Оставшиеся – это сложные, отдалённые объекты. Инженерные службы сейчас всё разбирают, обогревают. Здесь нельзя переборщить с давлением. При эксплуатации обнаруживаются и значительные порывы. Все подробности каждый житель Климовска уже знает. До завтрашнего утра мы запустим всё отопление в многоквартирных жилых домах», – сказал глава региона в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Воробьёва, сейчас специалисты запускают третий котёл котельной.
«Мы вызвали специалистов из других городов, в частности, из Коломны. Здесь работает мощная бригада инженеров. Очень важна электроника. Сейчас запускают третий котёл, чтобы поднять температуру», – отметил губернатор.
В ночь на 4 января в микрорайоне Климовск в Подольске произошел прорыв теплотрассы. На территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона, обнаружили три утечки. В результате без отопления оказались жители более 170 домов и несколько социальных объектов. Школы и детсады были переведены на дистанционный формат работы.

После ЧП президент Владимир Путин принял решение о возвращении в казну государства имущества Климовского специализированного патронного завода в Подольске, из-за проблем на ТЭЦ которого люди остались без отопления.

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#отопление
#теплоснабжение
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Умер певец Билоножко, который исполнял песню «Городские цветы»
09 января 2024, 17:43

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

В возрасте 70 лет умер народный артист Украины Виталий Билоножко.
О смерти певца местные СМИ сообщили 9 января. Причина не уточняется.

Эстрадная карьера Виталия Билоножко началась во время учебы в Киевской консерватории. С начала 80-х годов он был солистом Гостелерадио Украины.

Среди композиций, которые он исполнял, особое место занимают произведения Максима Дунаевского «Все пройдет» и «Городские цветы».

В 90-е годы вместе с женой, народной артисткой Украины Светланой Белоножко организовал международный фестиваль семейного творчества «Мелодия двух сердец». В 2000-е годы Виталий Билоножко продолжал выступать, а также преподавал в Киевском университете культуры и искусств.

Ранее сообщалось, что в Москве скончался 86-летний писатель Марк Харитонов, обладатель премии «Русский Букер».

SHOT сообщает, что тело писателя в его квартире обнаружила его 45-летняя дочь ранним утром. Предварительной причиной смерти называют острую сердечно-сосудистую недостаточность.

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#певец
#культура
#общество
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В Подмосковье продлили прием заявок на участие в конференции «Старт в инновации»
09 января 2024, 17:37

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Школьники Подмосковья могут принять участие во Всероссийской конференции проектно-исследовательских работ. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Подать заявку желающие могут до 15 января 2024 года.

«Старт в инновации» — это Всероссийская конференция проектно-исследовательских работ школьников и индивидуальная предметная олимпиада. Проект дает возможность командам учеников и наставников пройти путь от идеи до реального инновационного технологичного продукта, востребованного рынком.Это событие проводится 23 года подряд», — поделились в ведомстве.

В мероприятие могут принять участие учащиеся с 7 по 11 классы со всей страны в трех направлениях: исследовательское, инженерное или технологическое предпринимательство.

Кроме этого, конференция будет проходить в три этапа: отборочный, региональный и финал. Основной целью данного мероприятия является установление партнерских связей между участниками и представителями реального сектора экономики.

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В Воскресенске реконструируют котельную в микрорайоне Цемгигант
09 января 2024, 17:25

Фото: Светлана Плотникова

Котельная в микрорайоне Цемгигант г.о. Воскресенск будет реконструирована
Котельная, которая нуждается в реконструкции, находится в южной части городского округа Воскресенск.

«Вместе с министром энергетики Московской области Александром Самариным объехали объекты теплоэнергетики городского округа Воскресенск. В том числе проехали на котельную на улице Мичурина, здесь есть вопросы по тепловым параметрам», – поделился Алексей Малкин.

В рамках модернизации котельной заменят основной и вспомогательные оборудования в существующем здании котельной и увеличат её мощность, реконструируют ХВП, а также будет произведено строительство РТХ.

Кроме этого, сотрудники Прокуратуры и Следственного комитета, а также администрации округа взяли на контроль ситуацию с отоплением в микрорайоне.

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#строительство
#воскресенск
#котельная
#контроль
#сотрудники
#отопление
#подмосковье
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Кабмин приравнял алкогольное мороженое к спиртному, запретив его продажу детям
09 января 2024, 17:21

Фото: iStock/VeselovaElena

Алкогольное мороженое в России будет продаваться по правилам спиртных напитков, что следует из распоряжения правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС.
Примечательно, что с 2012 года вся пищевая продукция с содержанием этилового спирта более 0,5 процента является алкогольной. Для того чтобы ее производить, поставлять, хранить и выполнять иные манипуляции, нужна специальная лицензия.

Однако существует перечень товаров-исключений, которые содержат в своем составе спирт, но при этом не относятся к алкоголю. Ранее в него входило алкогольное мороженое, взбитые замороженные десерты, сладкий пищевой лед с содержанием спирта и иные продукты. Теперь же, согласно решению ​кабмина, ​их исключили из перечня.

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#мороженое
#продукция
#спирт
#алкоголь
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Более 9 миллионов пассажиров воспользовались поездами ЦППК в новогодние праздники
09 января 2024, 17:13

Фото: пресс-служба ЦППК

За новогодние каникулы ЦППК перевезла более 9 млн пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба ЦППК.
В новогодние выходные самым популярным направлением у пассажиров стало Ярославское.

«В период с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024-го по Ярославскому направлению проехали более 1,7 млн пассажиров. Двумя другими востребованными направлениями стали Казанское и Горьковское — 1,6 млн и 1,2 млн поездок. В праздник Рождества, 7 января, поезда компании перевезли 791 тыс. пассажиров», — подчеркнули в ведомстве.
Кроме этого, большинство поездок пассажиры совершили 30 декабря и 5 января — 1,1 млн поездок в каждый из дней.

Стоит отметить, что в период празднования Нового года график движения пригородных электропоездов в Московском транспортном узле был скорректирован для удобвста и комфорта пассажиров ЦППК — были добавлены дополнительные поездка и увеличено количество вагонов.

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#подмосковье
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Ростех готов взять под контроль Климовский завод с проблемной котельной
09 января 2024, 17:00

Фото: Istockphoto / Dmitry Shchukin

Ростех готов взять под контроль Климовский специализированный патронный завод в Подольске, из-за проблем на ТЭЦ которого остались без отопления 134 многоквартирных жилых дома. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации.
«Сейчас контрольный пакет акций завода находится в руках частных собственников, и к назначаемому ими менеджменту накопилось много вопросов», – отметили в пресс-службе.
Там уточнили, что в госкорпорации готовят обращение к президенту.

4 января из-за аварии в котельной ограничили подачу тепла в 173 многоквартирных жилых дома Климовска, подразделение Подольской областной клинической больницы и на несколько других социальных объектов. Котельная находится на территории Климовского специализированного патронного завода и обеспечивает теплом жителей Климовска.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин принял решение о возвращении имущества завода в казну государства.

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