Певца Тесли арестовали на 10 суток за выступление в одном носке

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Суд на 10 суток арестовал фронтмена группы «Щенки» Максима Тесли.
Певец выступил на концерте в носке на половом органе. За это ему вменили статью 20.1 КоАП. Ему грозило до 15 суток ареста.
В Калининском суде Максим Моисеев (Тесли) сказал, что сожалеет.
В суде его доставку, пишут «Осторожно, новости» прокомментировали:
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В Калининском суде Максим Моисеев (Тесли) сказал, что сожалеет.
«Это случилось нечаянно. Я не думал, что этот носок спадет, и это казалось уместным перфомансом, что, конечно, было не так», — объяснил Тесли.Музыканта задержали накануне в аэропорту Пулково. Незадолго до этого он выступил на концерте группы «Щенки» в одном носке. во время исполнения одной из песен он слетел, музыкант появился на сцене голым.
В суде его доставку, пишут «Осторожно, новости» прокомментировали:
«У нас он одет, чему мы очень рады».Ранее сообщалось, что рэперу Vacio (Николаю Васильеву), который оказался в центре скандала после участия в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлевой, вручили повестку в военкомат. Об этом сообщает издание МК.
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Мария Фирсова