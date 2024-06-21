Певице Монеточке* грозит уголовное преследование за уклонение от обязанностей иноагента

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Певице Елизавете Гырдымовой*, известной под псевдонимом Монеточка*, грозит уголовное преследование за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Уточняется, что певица, признанная иноагентом и дважды за год привлекавшаяся к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, продолжила распространять материалы без необходимой маркировки.
В отношении Гырдымовой* правоохранительными органами инициировано уголовное преследование по ч.2 статьи 330.1 УК РФ.
Напомним, в январе прошлого года российскую певицу и автора песен Елизавету Гырдымову* под псевдонимом Монеточка* внесли в реестр иноагентов. В июне Басманный суд Москвы оштрафовал её на тридцать тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента. После этого на нее был составлен второй протокол.
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В отношении Гырдымовой* правоохранительными органами инициировано уголовное преследование по ч.2 статьи 330.1 УК РФ.
Напомним, в январе прошлого года российскую певицу и автора песен Елизавету Гырдымову* под псевдонимом Монеточка* внесли в реестр иноагентов. В июне Басманный суд Москвы оштрафовал её на тридцать тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента. После этого на нее был составлен второй протокол.
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Екатерина Коршунова