Певице Монеточке* грозит уголовное преследование за уклонение от обязанностей иноагента

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Певице Елизавете Гырдымовой*, известной под псевдонимом Монеточка*, грозит уголовное преследование за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.