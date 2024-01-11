Певица Монеточка* во второй раз стала мамой

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Певица Монеточка* (Елизавета Гырдымова) родила второго ребенка.
«Вчера вечером у нас родился мальчишка ростом 50 сантиметров. Всё, слава богу, прошло легко и быстро», — сообщила певица в соцсетях.
Исполнительница добавила, что многие догадывались о её беременности, однако говорить об этом публично ей не хотелось.
Читайте также:
Юрист Соловьев назвал пиаром письмо Шарлота патриарху Кириллу
Директор Хлебниковой Прайс опроверг информацию об ухудшении здоровья певицы
Иншаков подаст новый иск против Ивлеевой после отказа суда в первом прошении
*Является иностранным агентом
Диана Аванесян