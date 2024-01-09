Солист «Щенков» вышел на сцену в одном носке, его проверят на пропаганду ЛГБТ

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Солиста группы «Щенки» Максима Тесли проверят на пропаганду ЛГБТ*. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
Солист «Щенков» 8 января вышел на сцену клуба MOD в Санкт-Петербурге обнажённым. Тесли надел на половой орган носок, однако во время выступления единственный предмет гардероба сполз с исполнителя.
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*международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России
Диана Аванесян