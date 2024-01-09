Милонов заявил о необходимости усилить контроль за нарушением морали звёзд

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Депутат Госдумы Виталий Милонов высказал мнение о том, что в обществе пора усилить контроль за нарушением морали со стороны публичных людей.
«Для меня непостижимо, как взрослый мужчина, хоть и артист, так легко может забыть об элементарных правилах приличия и здравомыслия ради дешёвого хайпа. Наверное, надо дополнить Административный и Уголовный кодексы в части надзора за нарушением морали со стороны публичных персон во время общественных и творческих мероприятий. Не уверен, что наказания должны быть особенно суровыми, но такие выходки не должны оставаться без реакции общества и государства», — прокомментировал в беседе с RT Милонов.
Ранее сообщалось, что солист группы «Щенки» Максим Тесли на концерте в Санкт-Петербурге вышел на сцену в одном носке на половом органе. Как пишут argumenti.ru, зрители были неприятно ошарашены таким поступком и высказали некоторое недовольство по этому поводу.
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