Милонов заявил о необходимости усилить контроль за нарушением морали звёзд

Уже более 18 тыс жителей Подмосковья приняли участие в голосовании за очистку водоёмов по программе губернатора Московской области «100 прудов и озёр». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона. Там напомнили, что до завершения голосования осталось менее недели.