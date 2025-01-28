Пикантное блюдо из морепродуктов в азиатском стиле: нежные кальмары с грибами в соевом соусе для идеального ужина

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Кальмары с грибами в соевом соусе – интересный вариант приготовления морепродуктов в азиатском стиле. Пошаговый рецепт — в материале «Радио 1».
Ингредиенты
- 400 г кальмаров (до разморозки);
- 250 г шампиньонов;
- 175 г репчатого лука;
- 2 зубчика чеснока;
- 20 г имбиря (корень);
- 40 г лимона;
- соль — по вкусу;
- 1/8 ч. л. молотого чёрного перца;
- 1/10 ч. л. молотого острого красного перца;
- 1 ч. л. приправы для овощей;
- 1/2 ч. л. приправы для рыбы;
- 30 мл растительного масла;
- 10 г свежей кинзы.
Фото: iStock/tycoon751
Инструкция
Подготовка и резка1. Подготовьте продукты. Вес кальмаров после разморозки — 240 г.
2. Снимите плёнку с тушек кальмаров, очистите от внутренностей. Нарежьте кальмары кольцами.
Фото: iStock/VvoeVale
3. Очистите лук, имбирь и чеснок. Нарежьте лук кольцами, после измельчите чеснок и имбирь.
4. Промойте и обсушите шампиньоны, нарежьте тонкими пластинами.
5. Отрежьте у кинзы жёсткие стебли, мелко порубите листья.
Фото: iStock/25krunya
Жарка1. Разогрейте на сковороде масло, выложите лук. Обжарьте на среднем огне 3 минуты.
2. Добавьте грибы, имбирь и чеснок. Перемешайте. Готовьте на среднем огне 5—7 минут.
3. Затем добавьте соевый соус, молотый перец (красный и чёрный), приправы для рыбы и овощей, а также соль. Перемешайте. Обжарьте на среднем огне 1 минуту.
Фото: iStock/Stanislav Ostranitsa
4. Добавьте кальмары. Перемешайте. Готовьте на среднем огне 2—3 минуты.
5. Выдавите лимонный сок. Готовьте ещё 1 минуту.
6. Добавьте зелень, перемешайте. Выключите огонь. Дайте блюду постоять несколько минут.
Кальмары с грибами в соевом соусе готовы. Приятного аппетита!
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Анастасия Чубина