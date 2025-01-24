Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Заменит полноценный приём пищи: сытный салат со сладким перцем и помидорами

Заменит полноценный приём пищи: сытный салат со сладким перцем и помидорами

Фото: iStock/semenovp

Фото: iStock/semenovp

Помидоры и печёный болгарский перец делают салат сочным, а благодаря куриному филе блюдо получается сытным. Рецепт — в материале «Радио 1».

Ингредиенты

  • 400 г куриного филе;
  • 1 болгарский перец;
  • 300 г помидоров;
  • листья салата — 1 пучок;
  • 1 ст. л. кунжута;
  • 50 мл соевого соуса;
  • 3 ст. л. оливкового масла;
  • 1 ст. л. бальзамического уксуса;
  • 2—3 веточки свежего укропа;
  • 1/3 ч. л. соли;
  • молотый чёрный перец — на кончике ножа.


Инструкция

Готовим мясо и болгарский перец

  1. Нарежьте куриное филе тонкими пластинками, толщина — примерно 5—7 мм.
  2. Положите курицу в миску. Добавьте соль, чёрный перец и соевый соус. Перемешайте. На 10—20 минут оставьте мясо мариноваться.
  3. Обжарьте курицу на оливковом масле на одной стороне, примерно 5—7 минут, мясо должно подрумяниться. Затем переверните кусочки и жарьте ещё 5 минут.
  4. Пока готовится куриное филе, сладкий перец нарежьте небольшими кусочками произвольной формы.
  5. На оставшемся после обжарки мяса масле слегка обжарьте перец в течение 3 минут, постоянно помешивая.
Фото: iStock/gbh007



Собираем салат

  1. Вымойте, обсушите листья салата, порвите руками и положите на тарелку.
  2. Нарежьте помидоры небольшими дольками и выложите поверх салата. Потом положите кусочки печёного перца, а после тёплые кусочки куриного филе.
  3. Украсьте салат укропом, полейте бальзамическим уксусом и посыпьте кунжутом.
Блюдо готово. Приятного аппетита!


Читайте также:

Не забудьте добавить барбарис и зиру: рецепт ароматного рассыпчатого плова с говядиной

Справится даже ребёнок: простой рецепт маффинов на молоке с клюквой в духовке

Салат «Сельдь под шубой» по семейному рецепту: как правильно приготовить любимое блюдо
#салат
#кулинария
#блюда
#продукты
#рецепты
Компания из Дубны учит волонтёров правильно использовать медицинскую продукцию
24 января 2025, 18:28

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Резидент особой экономической зоны «Дубна» ГК «Эверс груп Рус» включился в волонтёрское движение по помощи пациентам госпиталей. Компания не только поставляет в медучреждения инновационные перевязочные материалы, препараты и заживляющие повязки, но и организует просветительские встречи волонтёров с медиками, сообщил в пресс-службе администрации наукограда.
Подобные мероприятия уже прошли в Москве и Подмосковье для волонтёров госпиталей в Воронове, Красной Пахре и Подольске. В ближайших планах – мероприятия в Одинцове. На встречах разбирают конкретные ситуации, когда именно на волонтёров возлагается задача максимально комфортного и грамотного ухода за пациентами. Это позволяет избежать, например, такой проблемы, как пролежни.
«Наша группа компаний разрабатывает и производит линейку средств профилактики и ухода за пролежнями. Это, например, лосьон-спрей, салфетки для обработки кожи, средства для ускорения заживления ран и снятия боли. Только в прошлом году произвели на площадке в Дубне свыше 100 тыс. единиц продукции для профилактики и лечения пролежней. В этом году эту цифру планируется увеличить вдвое. Продукция «Эверс» пользуется большим спросом в больницах и госпиталях. А мы обучаем волонтёров грамотно её применять», – рассказали в пресс-службе компании.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Там пояснили, что медработники иногда не могут уделить внимания каждому пациенту, поддержать их морально и психологически. Эту миссию берут на себя волонтёры.

Специалисты группы компаний «Эверс груп Рус», в свою очередь, просвещают добровольных помощников. Цель акции – донести грамотную методику ухода за лежачими пациентами в госпиталях и на дому.

Ранее в пресс-службе губернатора и правительства Московской области рассказали, что регион предоставляет участникам волонтёрской деятельности поддержку в различных сферах.

Это, например, финансовая поддержка, включая гранты и субсидии, страхование здоровья и жизни за счёт регионального бюджета, помощь в работе с различными учреждениями, в проведении мероприятий. Информацию о волонтёрских проектах размещают на официальных ресурсах Московской области и в СМИ. Волонтёрам также помогают с организацией добровольческой деятельности.

Подробнее о поддержке волонтёров в Московской области можно узнать на сайте.

Читайте также:

В Дубне в этом году заменят трубы на пяти участках теплосетей

В Дубне отметили День освобождения Московской области от фашистских захватчиков

В Дубненской больнице назначили нового заведующего урологическим отделением
#подмосковье
#дубна
#оэз дубна
#волонтёр
#волонтеры
#добровольцы
#обучение
#медицина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кинолог рассказал, из-за чего собака боится робота-пылесоса и что с этим делать
Кинолог Голубев: собака может бояться робота-пылесоса из-за шума, формы и запаха
24 января 2025, 18:24

Фото: iStock/Valerii Apetroaiei

Некоторые фобии собак для владельца могут быть непонятны: что такого страшного можно найти в обычном пылесосе? Но есть питомцы, которых сильно пугает эта бытовая техника, порой, страх становится серьезной проблемой, потому что уборка в доме превращается в настоящее испытание для хозяина и питомца.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что питомца может пугать не только шум от пылесоса, но и форма, движения, запахи.

Почему собака может бояться пылесоса


Когда мы задаемся вопросом, почему собака боится пылесоса, первое, что приходит в голову — это шум. Конечно, неприятный звук может пугать и даже раздражать питомца. Это происходит потому, что у собак сверхчувствительные барабанные перепонки и звуки, которые нам не доставляют дискомфорт, могут сильно влиять на питомцев.

Но пылесос может пугать питомца своей формой, неожиданным включением, вибрацией. В момент включения пылесоса собака может начать лаять или просто попытается убежать от незнакомого и странного предмета. Кроме того, в процессе работы, пылесос поднимает пыль и развеивает запахи, что также может повлиять на реакцию животного.

Бывают ситуации, когда собака сначала не боялась пылесоса, а после испытывает стресс в процессе его работы. Это может произойти из-за неприятного опыта. Например, хозяин в процессе уборки задел хвост собаки прибором, или рукоятка в выключенном состоянии упала на питомца, а может кто-то из домочадцев в шутку пугал собаку работающим пылесосом. Все это может вызвать страх или даже агрессивное поведение.

Как помочь любимцу

Самый лучший вариант — разобраться в причинах, из-за которых собака испытывает стресс или страх. Если дело только в громком звуке, который пугает или доставляет дискомфорт питомцу, то постарайтесь не включать пылесос в комнате, в которой находится любимец: убирайтесь постепенно, оставляя собаку в комнате, где нет пылесоса.

Если питомец боится самого бытового предмета, то постепенно начните его приучать к нему. Сначала просто оставьте пылесос в комнате, позвольте питомцу познакомиться с предметом, обнюхать его. Поощряйте собаку за любое нейтральное поведение. Затем, не включая пылесос, начните имитировать движения, которые вы совершаете во время уборки. Так собака поймет, что пылесос может перемещаться по комнатам, и это безопасно для него. За спокойное поведение поощряйте любимца. Оставьте пылесос работающим сначала на несколько минут, затем увеличивайте интервал. Постепенно любимец привыкнет к бытовой технике и будет воспринимать ее нейтрально.

Читайте также:

Кинолог раскрыл, как кормить собаку зимой

Кинологи рассказали, как понять, что у собаки ожирение

Названы запахи, которые кошки и собаки не переносят
#кошки
#собаки
#радио 1
#страх
#дело
#собака
#президент
#шум
#кинолог
#стресс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На ж/д станции Зеленоград-Крюково установили новые валидаторы
24 января 2025, 18:01

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Новые валидаторы заработали на железнодорожной станции Зеленоград-Крюково, они обеспечат более комфортную пересадку с пригородных электричек на поезда МЦД, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию (МТППК).
«Теперь пассажиры могут валидировать транспортную или социальную карту, а также проездной документ со смартфона прямо на платформе — при пересадке с пригородного поезда на МЦД», — говорится в сообщении.
Особо отмечается, что новые валидаторы предназначены исключительно для пересадки. Закрывать поездку с их помощью нельзя, так как в этом случае турникеты при выходе со станции не сработают.

Читайте также:

В Подмосковье отремонтируют более 1,4 тыс. дорог

На строящемся путепроводе на трассе А-105 в Ленинском округе установили пролёт

Жителям Подмосковья напомнили о правилах перевозки спортинвентаря в автобусах
#железная дорога
#мцд
#минтранс мо
#электрички
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мошенники стали воровать данные через Telegram, рассылая троян вместо видео
24 января 2025, 17:59

Фото: iStock / oatawa

Мошенники начали рассылать в мессенджере Telegram под видом видео вирус Mamont. При его открытии на телефон устанавливается приложение, способное украсть push-уведомния, СМС и фотографии из галереи, предупредили в МВД России.
«Злоумышленник высылает потенциальной жертве в Telegram сообщение: «Это ты на видео?» и файл с расширением .apk. Если открыть его, на смартфон будет установлен вирус троян. Помимо заражения телефона, приложение может переслать заражённый файл всем контактам в пользователя. Формат apk используется для распространения и установки приложений на устройствах с операционной системой Android», – пояснили в МВД.
Конечная цель аферистов – получить доступ к платёжным средствам. Однако персональные данные и другая информация со смартфона тоже могут быть использованы для противоправной деятельности.

Получив сообщение с неизвестным файлом даже от знакомого человека, ни в коем случае не следует открывать его, отметили в силовом ведомстве. Чтобы обезопасить себя от такой атаки, необходимо установить на смартфоне антивирусное программное обеспечение, а также обращать внимание на расширение присылаемых файлов.

Читайте также:

В Подмосковье поймали юного курьера телефонных мошенников

Жители Подмосковья теперь могут сообщить о нелегальных финансовых организациях

В Сергиевом Посаде поймали афериста, обманувшего женщину на 3,5 млн рублей
#мошенник
#мошенники
#мошенничество
#мессенджеры
#телефоны
#россия
#мвд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Школьников Подмосковья приглашают в новый сезон акселератора «Стартап за партой»
24 января 2025, 17:55

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Школьники Московской области приглашаются присоединиться к новому сезону акселератора «Стартап за партой». Этот проект предлагает молодым людям в возрасте от 12 до 17 лет возможность превратить свои идеи в успешные стартапы в сфере агропромышленных и финансовых технологий, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Регистрация для участия в программе открыта до 31 января на сайте акселератора.

Второй ежегодный акселератор предлагает участникам работу с опытными наставниками из сфер АПК и финансов. Специалисты Россельхозбанка и «Сколково» отберут 15 лучших проектов и обеспечат им индивидуальное сопровождение. Наставники помогут доработать идеи, превратить их в реальные бизнес-проекты и вывести стартапы на новый уровень, способствуя получению первой прибыли.

Проект будет проходить в три этапа: подача заявок, оценка и отбор лучших проектов с 3 по 7 февраля, а затем интенсивная работа команд с менторами и презентация результатов на демо-дне с 10 февраля по 10 марта.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что проект даёт ученикам возможность не только реализовать свои идеи, но и получить ценные знания и навыки, которые станут основой для их дальнейшего профессионального развития. Более подробную информацию об этом проекте и условиях участия можно найти на официальном сайте программы.

Читайте также:

В библиотеке Красногорска прошла беседа для детей о традициях Рождества

Российских школьников ожидает изменение программы на уроках музыки

Подмосковная акция «Покорми птиц» продлится до 20 февраля
#апк
#проект
#специалисты
#презентация
#школьники
#минсельхозпрод мо
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ветеринары Минсельхозпрода Подмосковья объяснили, как ухаживать за земноводными питомцами
24 января 2025, 17:44

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Жители Подмосковья заводят необычных домашних животных: от черепах до лягушек. Ветеринары Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали об особенностях ухода за земноводными питомцами.
Эксперты утверждают, что в первую очередь необходимо подобрать подходящий размер террариума, соответствующий потребностям питомца. Также важно обеспечить хорошую вентиляцию.

Во-вторых, следует использовать термометры и гигрометры для контроля температуры и влажности. Оптимальная температура для содержания земноводных составляет 20–25 градусов Цельсия, а влажность должна быть в пределах 50–70%.

Важными элементами для создания комфортной среды являются декоративные элементы, такие как растения, камни и другие качественные материалы. Также следует обратить внимание на освещение террариума, так как некоторым видам земноводных требуется ультрафиолетовое излучение (UVB) для синтеза витамина D3.

Важно учесть индивидуальные особенности каждого вида земноводных при создании условий их содержания. Рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Читайте также:

Подмосковные ветеринары объяснили, почему детёнышей собак называют щенками

Стало известно, почему кошки и собаки испытывают взаимную неприязнь

Лучшие зоопарки и сафари-парки Подмосковья: где можно покормить животных
#температура
#ветеринары
#эксперты
#животные
#питомцы
#минсельхозпрод мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Куриная Затируха — простой в приготовлении, сытный и очень вкусный суп с домашней лапшой
24 января 2025, 17:34

Фото: iStock/Cook Shoots Food

Затируха (затирка) – блюдо белорусской кухни, суп с кусочками теста, которые готовятся путём трения рук. Подробнее – в материале «Радио 1».

Ингредиенты

  • 150 г курицы (спинка);
  • 2 яйца;
  • 6 ст. л. муки;
  • картофель — 2 шт.;
  • 1 морковь;
  • 1 репчатый лук;
  • 1 лавровый лист;
  • 0,5 ст. л. соли;
  • 1/3 ч. л. молотого чёрного перца;
  • растительное масло — для жарки;
  • зелёный лук — для подачи.
Для приготовления бульона можно использовать не только курицу, но и говядину, свинину. Некоторые готовят такой суп без мяса.


Инструкция

Варим бульон

  1. Подготовьте продукты. Вымойте и очистите картофель, морковь и лук.
  2. Курицу положите в кастрюлю и залейте водой. Добавьте соль. Варите бульон на слабом огне 40 минут. Когда он закипит, соберите образовавшуюся пену ложкой.

Делаем затирку

  1. Взбейте венчиком одно яйцо.
  2. Погрузите руки в яйцо, потом в муку, после потрите одну ладонь о другую над тарелкой. Повторяйте эти действия, пока не закончатся ингредиенты. Должны получиться кусочки, похожие на лапшу.
Фото: iStock/chas53

Готовим зажарку

  1. Нарежьте репчатый лук маленькими кубиками, морковь натрите на мелкой тёрке.
  2. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте овощи на среднем огне в течение 3 минут.

Добавляем заготовки в суп

  1. Нарежьте картофель небольшими кубиками.
  2. Достаньте мясо из бульона. Добавьте в бульон нарезанный картофель, после лавровый лист.
  3. Мясо отделите от костей. Нарежьте мясо и выложите назад в бульон. Поставьте кастрюлю на слабый огонь и варите суп с картофелем и курицей в течение 20 минут.
  4. Добавьте зажарку в суп.
  5. Затирку просейте через сито, выложите в суп.
  6. Взбейте второе яйцо венчиком и влейте в суп. Варите суп с затиркой ещё 10 минут.
  7. В готовый суп добавьте молотый чёрный перец.

Зеленый борщ со щавелем и яйцом – справится любой, получится вкусно
Зеленый борщ со щавелем и яйцом – справится любой, получится вкусно
Мелко нарежьте зелёный лук. Разлейте суп по тарелкам, украсьте луком. Приятного аппетита!

Читайте также:

Вкусно, как в Италии: как приготовить идеальную лазанью с фаршем, пошаговый рецепт

С рисом, картошкой или пастой: идеальный рецепт нежной курицы в сливочном соусе

Как в ресторане: простой рецепт ролла «Филадельфия» с сёмгой и авокадо своими руками
#продукты
#овощи
#рецепты
#кулинария
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нарушителей в сфере жилнадзора в Подмосковье оштрафовали на 5 млн рублей
24 января 2025, 17:30

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Тридцать административных дел в сфере жилищного надзора и лицензионного контроля рассмотрели специалисты министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, по итогами рассмотрения были наложены штрафы на общую сумму 5 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
«Штрафы были назначены по 24 нарушениям, а по шести делам в качестве наказания виновным вынесли предупреждение, так как в этих случаях правонарушение было зафиксировано впервые», — уточняется в сообщении.
В министерстве особо уточнили, что к административной ответственности за ненормативный уровень предоставление коммунальных услуг была в очередной раз привлечена компания «Газпром Теплоэнерго».

Больше всего дел о нарушениях относилось к городских округам Подольск, Серпухов и Наро-Фоминский.

Читайте также:

Жителям Подмосковья напомнили о завершении приёма показаний данных счётчиков

В Электростали капитально отремонтируют крыши более чем в 30 домах

В 68 домах Раменского округа капитально отремонтируют системы газоснабжения
#минчистоты
#жкх
#штрафы
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подмосковных учебных заведениях отметят День российского студенчества
24 января 2025, 16:53

Фото: пресс-служба Министерства МО

В вузах и колледжах Московской области готовятся отметить День российского студенчества. Там организуют праздничные мероприятия для студентов, сообщили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.
На 24 и 25 января запланированы вечера, концерты, фестивали и КВИЗы.

Так, в Красногорском колледже пройдёт традиционный Студенческий бал. В колледже «Московия» праздник отметят танцевальным флешмобом. Губернский колледж и Егорьевский техникум организуют фотовыставку о жизни студентов. Сергиево-Посадский колледж проведёт «Студенческий Форд-Боярд», а колледж «Подмосковье» – «Ледовую Айс вечеринку».



Для студентов Государственного гуманитарно-технологического университета в парках Орехово-Зуева пройдёт мероприятие «ЗАЧЁТный парк». В программе – профориентация, творческие встречи, концерты и дискотеки. Коломенский ГСГУ подготовил квест, «Весёлые старты» и концерт.
«В 66 государственных и частных вузах региона обучаются более 70 тыс. студентов. Главные направления – инженерное дело, технологии и технические науки, образование, педагогические науки и другие», – рассказали в министерстве.
Лучшим учащимся и коллективам региона вручат награды. Некоторые мероприятия станут стартом празднования Года защитника Отечества. Это, например, проекты «Как ковалась Победа» и Всероссийская акция «Студенческий десант». Помимо этого, студенты организуют благотворительные акции в рамках проекта #МЫВМЕСТЕ.

Читайте также:

В Подмосковье провели форум амбассадоров проекта «Профессионалитет»

Подмосковная студентка победила на Всероссийской олимпиаде по философии

Студентка подмосковного колледжа победила на международном конкурсе NEW PROJECT
#образование
#студент
#студенты
#праздник
#вуз
#вузы
#колледжи
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате