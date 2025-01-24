Заменит полноценный приём пищи: сытный салат со сладким перцем и помидорами





Эксперты утверждают, что в первую очередь необходимо подобрать подходящий размер террариума, соответствующий потребностям питомца. Также важно обеспечить хорошую вентиляцию.Во-вторых, следует использовать термометры и гигрометры для контроля температуры и влажности. Оптимальная температура для содержания земноводных составляет 20–25 градусов Цельсия, а влажность должна быть в пределах 50–70%.Важными элементами для создания комфортной среды являются декоративные элементы, такие как растения, камни и другие качественные материалы. Также следует обратить внимание на освещение террариума, так как некоторым видам земноводных требуется ультрафиолетовое излучение (UVB) для синтеза витамина D3.