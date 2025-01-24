Заменит полноценный приём пищи: сытный салат со сладким перцем и помидорами

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Помидоры и печёный болгарский перец делают салат сочным, а благодаря куриному филе блюдо получается сытным. Рецепт — в материале «Радио 1».
Ингредиенты
- 400 г куриного филе;
- 1 болгарский перец;
- 300 г помидоров;
- листья салата — 1 пучок;
- 1 ст. л. кунжута;
- 50 мл соевого соуса;
- 3 ст. л. оливкового масла;
- 1 ст. л. бальзамического уксуса;
- 2—3 веточки свежего укропа;
- 1/3 ч. л. соли;
- молотый чёрный перец — на кончике ножа.
Инструкция
Готовим мясо и болгарский перец
- Нарежьте куриное филе тонкими пластинками, толщина — примерно 5—7 мм.
- Положите курицу в миску. Добавьте соль, чёрный перец и соевый соус. Перемешайте. На 10—20 минут оставьте мясо мариноваться.
- Обжарьте курицу на оливковом масле на одной стороне, примерно 5—7 минут, мясо должно подрумяниться. Затем переверните кусочки и жарьте ещё 5 минут.
- Пока готовится куриное филе, сладкий перец нарежьте небольшими кусочками произвольной формы.
- На оставшемся после обжарки мяса масле слегка обжарьте перец в течение 3 минут, постоянно помешивая.
Собираем салат
- Вымойте, обсушите листья салата, порвите руками и положите на тарелку.
- Нарежьте помидоры небольшими дольками и выложите поверх салата. Потом положите кусочки печёного перца, а после тёплые кусочки куриного филе.
- Украсьте салат укропом, полейте бальзамическим уксусом и посыпьте кунжутом.
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Анастасия Чубина