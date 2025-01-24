«Со вкусом» Италии: паста с соусом песто, как приготовить быстро, просто и вкусно

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Соус песто — один из самых популярных и ароматных соусов Италии. Сочетание свежего базилика, чеснока и орехов придает пасте неповторимый вкус. «Радио 1» расскажет, как легко и вкусно приготовить пасту с соусом песто.
Ингредиенты
- Паста (спагетти, пенне или любая другая) — 200 г;
- базилик свежий — 1 пучок;
- чеснок — 1-2 зубчика;
- кедровые орехи — 30 г;
- пармезан (тертый) — 50 г;
- оливковое масло — 3-4 ст. ложки;
- соль, перец — по вкусу
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Инструкция
- Отварить пасту в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке до состояния аль денте (не переварить).
- Пока паста варится, приготовить соус песто. В блендере смешайте базилик, чеснок, кедровые орехи, пармезан и оливковое масло. Измельчите до однородной массы. При необходимости добавьте немного оливкового масла для нужной консистенции.
- Когда паста готова, отцеживаем воду, оставив немного жидкости (пара ложек), чтобы добавить в соус.
- В глубокой сковороде или кастрюле соедините пасту с соусом песто. Если соус слишком густой, добавьте немного воды от пасты, чтобы он стал более кремовым.
- Перемешайте пасту с соусом и прогрейте несколько минут.
Фото: istockphoto / Lilechka75
С чем употреблять и как подают:
Паста с соусом песто отлично сочетается с салатами, жареными овощами, свежими помидорами или рикоттой. Также можно добавить курицу или креветки. Блюдо подается горячим, можно посыпать сверху дополнительным тертым пармезаном и украсить листьями свежего базилика для аромата.
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Дайана Хусинова