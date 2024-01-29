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Пилоты разбившегося в Афганистане Falcon 10 подделали свои полётные документы

«Известия»: Росавиация аннулировала разрешения на полёты у пилотов Falcon 10
29 января 2024, 04:27
Фото: iStock/SOMATUSCANI

Фото: iStock/SOMATUSCANI

Росавиация аннулировала пилотские свидетельства Дмитрия Белякова и Аркадия Грачева, управлявших разбившимся в горах Афганистана бизнес-джета Falcon 10, сообщают «Известия». Приказ об этом подписал начальник Северо-Западного межрегионального территориального управления ведомства.
Издание узнало, что фейковыми оказались все документы о пройденной подготовке на Falcon 10, которые Беляков и Грачёв предоставили в сентябре 2023 года. В них указано, что летчики якобы переобучились на этот тип бизнес-джета в США, в авиационном учебном центре Flight Safety International.

На самом же деле ни Дмитрий Беляков, ни Аркадий Грачёв не проходили никакой подобной подготовки, что позднее подтвердили и в самой американской компании.


Более того, как пишут «Известия», у Росавиации возникли вопросы и к техническому состоянию разбившегося Falcon 10. При проверке документации на самолет выяснилось, что на нем не было выполнено свыше 15 обязательных работ по техобслуживанию.

Самолёт Falcon 10, разбившийся в Афганистане, принадлежал компании без лицензии на авиаперевозки, cообщила ранее следователь по особо важным делам Западного межрегионального СУ на транспорте Следственного комитета РФ Мария Трубникова. Чтобы производить полёты, самолётом пользовалась компания «Джет аэро», уже принадлежащая пилотам Аркадию Грачёву и Дмитрию Белякову.

Правоохранительные органы возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по которому до 10 лет тюрьмы может получить не только Аркадий Грачёв, но и его супруга Екатерине Агаповой – владелица компании «Атлетик групп», на балансе которой находился самолёт.

Напомним, 21 декабря частный самолёт Falcon 10 потерпел крушение на северо-востоке Афганистана. Бизнес-джет выполнял экстренный медицинский рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия). Самолет перевозил тяжелобольную Анну Евсюкову и ее супруга. Их сопровождали двое врачей.

Почти сразу после вылета самолёт перестал выходить на связь. Позже стало известно, что борт разбился в афганских горах из-за отказа двух двигателей. Выжить удалось только врачам и пилотам. По факту авиакатастрофы Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

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#документы
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#афганистан
#крушение
#росавиация
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МВД: Украинского журналиста Гордона* повторно объявили в розыск в России
29 января 2024, 00:34

МВД России повторно объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона* (признан в России экстремистом и террористом, а также является физическим лицом—иноагентом) в связи с возбуждением нового уголовного дела. Его данные обновлены в базе розыска МВД России с пометкой «переобъявлен», сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Впервые МВД объявило в розыск Гордона* в июле 2022 года, без указания уголовной статьи. Это произошло после того, как глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после призывов журналиста к насилию в отношении российских военнослужащих.

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело против Гордона по нескольким статьям, обвинив его в публичных призывах к развязыванию агрессивной войны, действиях, направленных «на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности», а также публичного распространения заведомо ложной информации о действиях российской армии.

26 января МВД объявило в розыск писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили), также внесённого в реестр иностранных агентов. Писатель множество раз выступал с критикой решения российских властей о начале специальной военной операции на Украине.

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#мвд
#розыск
#украина
#журналисты
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The Guardian: В Японии растёт популярность «серебряного порно» с пожилыми актёрами
29 января 2024, 00:05

Фото: iStock/TAGSTOCK1

В Японии набирает популярность порно с участием пожилых и зрелых людей, пишет британское издание The Guardian. Некоторые порноактеры имеют более 60 лет опыта в индустрии.
Фильмы для взрослых с пожилыми актёрами получили название «серебряное порно». Растущий разрыв между количеством пожилых и молодежи в Японии порождает большую базу поклонников подобного жанра.

Согласно данным японских властей, в стране живут 36,2 млн человек старше 65 лет, что составляет рекордные 29,1% от общей численности населения. При этом и сами пожилые потребители продолжают покупать большое количество фильмов с «серебряным порно» на DVD.

«Все получают удовольствие от секса, но пожилые люди стесняются об этом говорить. Существует поверье, что по достижении определенного возраста женщины теряют интерес к сексу, но это не так», — говорит 65-летняя японская порноактрисаЭми Тода, снявшаяся уже в нескольких десятках фильмов для взрослых.

Она объяснила, что рынок «серебряного порно» пользуется спросом не только по причине старения потребителей, но и из‑за того, что это одна из немногих сфер, где пожилые люди оказываются в центре внимания.

В 2020 году правительство Японии обратило внимание на заявления женщин о принуждении к съемкам в порнофильмах. После этого власти Страны восходящего солнца приняли закон, позволяющий порноактрисам расторгать свои контракты без уплаты штрафа.

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#япония
#пожилые люди
#секс
#кино
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Роскомнадзор заблокировал трек с обращением Беркович к суду на «Яндекс Музыке»
28 января 2024, 21:52

Фото: iStock/Zolnierek

Роскомнадзор заблокировал трек с текстом обращения режиссёра Евгении Беркович к суду, который был доступен на платформе «Яндекс Музыка». Об этом сообщило екатеринбургское издание «It's My City».
Отмечается, что композицию на музыку Влади записали актриса Чулпан Хаматова, журналистка Катерина Гордеева, поэт Наум Блик и музыканты Влади, Лигалайз, Krec. В основе трека лежит стихотворный текст выступления Беркович в суде 9 января 2024 года.

При этом на других платформах, включая «VK Музыку», композицию по-прежнему можно прослушать.

9 января Беркович в обращении к суду заявила, что не намерена скрываться от следствия и добавила, что воспитывает двоих больных детей. Но, несмотря на это, Замоскворецкий суд Москвы принял решение продлить арест до 10 марта.

Напомним, что Евгения Беркович была задержана вместе с драматургом Светланой Петрийчук в мае прошлого года. В их отношении было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма в спектакле «Финист Ясный Сокол». По сюжету русские героини знакомились с представителями радикального режима и уезжали с ними в Сирию.

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#музыка
#роскомнадзор
#запрет
#яндекс
#песня
#террористы
#суд
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Захарова раскрыла, как на самом деле все узнали о «голой» вечеринке Ивлеевой
Захарова: организаторы «голой» вечеринки Ивлеевой сами пригласили СМИ
28 января 2024, 21:19

Фото: МИД РФ

Организаторы «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой сами пригласили СМИ и давали интервью журналистам. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она прокомментировала слова журналистки Ксении Собчак о том, что президент России Владимир Путин узнал о вечеринке якобы из доноса режиссёра Никиты Михалкова.

Захарова написала, что участники скандального мероприятия «доврались до того», что официальные лица, по их словам якобы узнали о произошедшем из доносов.

Представитель МИД подчеркнула, что на опубликованных фотографиях и видео заметно присутствие журналистов. Это говорит о том, что организаторы сами позвали представителей СМИ чтобы распиарить это событие и донести информацию о нём до широкой аудитории.

При этом сам Михалков опроверг обвинение Собчак, заявив, что в ходе довольно редких встреч с президентом находит другие, более важные темы для разговора.

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#мария захарова
#мероприятия
#сми
#журналисты
#мид рф
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Мужчину обязали выплатить жене компенсацию за несоблюдение личной гигиены
В Турции мужчину обязали выплатить компенсацию жене за несоблюдение гигиены рта
28 января 2024, 20:48

Фото: iStock/Michał Chodyra

Суд в Турции обязал мужчину выплатить жене компенсацию за несоблюдение личной гигиены. Об этом пишет местное издание Trthaber.
Отмечается, что жительница Анкары была недовольна тем, что её муж плохо следит за гигиеной полости рта. По её словам, он чистил зубы максимум два раза в неделю.

В итоге женщина подала на развод. Суд встал на её сторону и удовлетворил просьбу.

Кроме того, мужчину обязали выплатить компенсацию в размере 500 тысяч турецких лир, что в переводе на доллары составляет порядка 16,5 тысяч.

Ранее бывший сосед голливудского актёра Бреда Питта раскрыл неприглядный секрет его личной гигиены. По словам американо-канадского актёра Джейсона Пристли, который был соседом Питта по квартире, всеми любимый актёр крайне редко ходил в душ.

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#турция
#развод
#суд
#гигиена
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ФНС: мошенники рассылают письма от имени налоговой
28 января 2024, 18:05

Фото: istockphoto/blinow61

Аферисты рассылают россиянам письма от имени налоговой службы.
О новой схеме мошенников сообщает Федеральная налоговая служба в Telegram-канале. Злоумышленники, используя электронную почту, уведомляют граждан о подозрительных транзакциях. Потом адресатов просят пройти дополнительную проверку или в другом случае предоставить определенные сведения.

Ведомство предупреждает, что не имеет отношения к таким рассылкам. Также сотрудники ФНС не звонят по телефону, предлагая оплатить налоги по интернету.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 11-летняя школьница ради спасения попавшей в беду бабушки отдала мошенникам более 275 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что девочке позвонили с незнакомого номера. Она взяла трубку и услышала свою бабушку, которая сообщила, что попала в аварию и теперь может попасть в тюрьму.

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#мошенники
#новости
#происшествие
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Назван самый продаваемый мобильный телефон в истории
Visual Capitalist: Nokia 1100 является самым продаваемым телефоном в истории
28 января 2024, 17:44

Фото: istockphoto/lenscap67

Первым по популярности в истории стал мобильный телефон кнопочный Nokia 1100.
Наиболее продаваемые телефоны перечислил портал Visual Capitalist. Лидером рейтинга стала Nokia 1100, вышедшая в продажу в 2003 году. Телефон за 6 лет продали тиражом в 250 млн штук. На втором месте кнопочная модель — Nokia 1110. Было продано 248 млн девайсов.

В тройку попал iPhone 6 и 6 Plus (222 млн штук). Сообщается, что он открыл эру мобильников с большим сенсорным экраном и не упускает первенство в качестве самого продаваемого смартфона всех времен.

В топ-пять есть Nokia 105 (продано 200 млн штук), iPhone 6s и 6s Plus (174 млн устройств).

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#телефон
#магазин
#продажа
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Михалков заявил, что не говорил Путину про вечеринку Ивлеевой
28 января 2024, 16:13

Фото: istockphoto/shironosov

Народный артист России Никита Михалков ответил Ксении Собчак, которая заявляла, что он якобы рассказал президенту РФ Владимиру Путину о вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор».
Сообщение появилось в его Telegram-канале. По словам Михалкова, во время нечастых встреч с президентом у него есть более интересные и важные темы.

«...нежели привлечь интерес президента к этому геронтологическому празднику жизни, состоявшемуся 26 декабря в клубе «Мутабор», в котором вы тоже имели бесстрашие участвовать», — написал Михалков в ответ Собчак.
Ранее Собчак сообщила, что Михалков рассказал Путину о вечеринке и продемонстрировал ему видео из клуба. По словам Собчак, эту информации подтвердили два источника.

«Голая вечеринка» Ивлеевой состоялась в ночь на 21 декабря 2023 года в клубе «Мутабор». 10 января приостановил работу заведения на 90 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Многие артисты столкнулись с отменой концертов из-за участия в вечеринке Ивлеевой.

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#владимир путин
#президент
#россия
#блогер
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Умер худрук театра Комиссаржевской Новиков
28 января 2024, 15:25

Фото: istock / SergeyPankratov

Умер 80-летний художественный руководитель театра имени В.Ф. Комиссаржевской Виктор Новиков.
Об этом журналистам рассказала его дочь Катерина Новикова.

«Два часа назад папа ушел. Умер дома, болел, но еще позавчера ходил в театр», – цитирует ТАСС.
Виктор Новиков появился на свет 23 марта 1943 года в Пугачеве Саратовской области. В 1966 году выпустился из Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии.

С 1992 года по 2024 год Виктор Новиков служил худруком Санкт-Петербургского драматического Академического театра им. В.Ф. Комиссаржевской.

Ранее сообщалось, что победитель Олимпийских игр 1972 года в составе сборной СССР по баскетболу Анатолий Поливода умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации баскетбола Украины.

Спортсмен трижды одерживал победу на чемпионатах Европы, а также был признан самым ценным игроком турнира. После победы на Олимпиаде в 1972 году Анатолий Поливода завершил карьеру из-за проблем со здоровьем в возрасте 25 лет. Позднее ему диагностировали синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта.

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