Пилота разбившегося в Афганистане Falcon 10 экстренно госпитализировали в Москве

Напомним, 21 января на северо-востоке Афганистана разбился бизнес-джет Falcon 10. На борту находились шесть человек, двое из них погибли, ещё четверо смогли уцелеть.Рано утром 26 января четверых выживших доставили в Москву из Кабула. По информации Mash, 41-летнего пилота Falcon 10 Дмитрия Белякова экстренно госпитализировали сразу после возвращения на Родину. У него диагностировали острый инфаркт передней стенки миокарда — поражена вся толща мышечной стенки сердца. Отмечается, что в настоящий момент пилот находится в тяжёлом состоянии, за его жизнь борются врачи.Читайте также: Hurriyat опубликовало видео с четырьмя выжившими после крушения Falcon 10Пилоту разбившегося в Афганистане самолёта грозит до 10 лет тюрьмыВыживший в авиакатастрофе пилот опроверг перевозку в самолёте миллиона долларов