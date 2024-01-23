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СК РФ назвал приоритетную версию гибели самолёта Falcon 10 в Афганистане

СК считает версию отказа двигателей основной в расследовании аварии Falcon 10
23 января 2024, 16:51
Фото: istockphoto/Pinkypills

Фото: istockphoto/Pinkypills

Отказ двигателей рассматривается в качестве основной причины аварии самолёта Falcon 10 в Афганистане. Об этом сообщили представители Следственного комитета РФ.

По словам сотрудников СК, как и положено, рассматриваются самые различные причины и версии аварии, но одна из приоритетных — технические неполадки в виде отказа двигателей. В настоящее время следователи проводят обыски, изымают и изучают документы, которые могут иметь значение для следствия, предпринимают другие необходимые следственные действия.

Следственный комитет вместе с послом России в Афганистане и представителями Росавиации постоянно получают информацию о состоянии выживших россиян. В настоящее время предпринимаются все необходимые действия для организации их транспортировки в Москву.

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#аварии
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#ск
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Опрокинувшийся в Тверской области лесовоз перекрыл трассу М-10 в сторону Москвы
23 января 2024, 17:56

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

На трассе М-10 опрокинулся лесовоз, перекрывший движение в сторону Москвы, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
«Водитель лесовоза не учел дорожные условия, не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате две полосы движения по направлению в сторону Москвы перекрыты. В ближайшие 20 минут движение будет возобновлено по одной полосе», — прокомментировал сложившуюся ситуацию собеседник агентства.

Как отметили в ведомстве, дорожно-транспортное происшествие произошло на 155-м километре трассы. В настоящий момент на месте аварии работают полицейские и спасатели.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

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#мвд
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Пьяная рентгенолог четыре часа не могла расшифровать снимки подростков в Кирове
23 января 2024, 17:32

Фото: iStock/utah778

В Кирове врач-рентгенолог, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, на протяжении четырех часов не могла расшифровать снимки группы старшеклассников для военкомата. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, 22 января в Кировскую городскую больницу прибыла группа девятиклассников, чтобы пройти флюорографию для военкомата. Исследование провели быстро, однако с его расшифровкой возникли проблемы. Дети прождали результаты более четырех часов.

Одна из мам сняла позвала врача-рентгенолога и сняла на видео, судя по которому специалист была пьяной. Она попыталась оправдаться смертью бабушки, и пояснила, что выпила много успокоительного. Родители пытались вызвать заведущую, однако все сотрудники разбежались по кабинетам. В итоге на место приехал экипаж полицейских, однако к тому моменту все снимки были расшифрованы.

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Блогер Гаджиев гоняет по Москве на скорости в 200 километров в час
23 января 2024, 16:13

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Блогер Гаджи Гаджиев со своими приятелями гоняет по Москве на скорости в 200 километров в час, чтобы снять интересные ролики для социальных сетей. При этом, гонщики подвергают опасности всех, кто находится с ними на столичных дорогах.
Гаджиев с друзьями снимает «хайповые» ролики, разгоняясь на запрещённой законом скорости в 200 километров в час и подрезая проезжающие мимо машины. Автолюбители даже уходят на общественных дорогах в занос, а на вопрос «Зачем?», отвечают — «Просто побаловаться».

При этом, несмотря на то, что количество дорожно-транспортных происшествий снизилось в 2023 году, аварийность на столичных дорогах всё равно остаётся весьма высокой.

Самой страшной дорогой по праву считается МКАД. Однако, не стоит забывать и о «дороге смерти», которой называют Кутузовский проспект.

По информации статистического портала rusdtp.ru, только за 23 января 2024 года на дорогах Москвы произошла 21 авария, в которой пострадали 23 человека, один погиб.

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#блогер
#дтп
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36-летний мужчина оказался в полиции из-за нарисованных голых детей
Петербуржец попал в полицию после попытки распечатать фото голых детей из аниме
23 января 2024, 15:35

Фото: istock / Oleksandr Todorov

В Санкт-Петербурге 36-летний мужчина захотел распечатать фотографии нарисованных голых детей из аниме и попал в руки сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщает «Фонтанка», мужчина направился в торгово-развлекательном центре (ТРК) «Гранд Каньон» и поднялся на третий этаж, где находится аппарат для печати фотографий. Кто-то из писателей ТЦ заметил детские образы и сообщил полицейским.

Молодого человека задержали. На найденных у него снимках нашли голых детей из аниме. Петербуржец объяснил, что нашел эти фотографии в интернете.

Сотрудники полиции провели профилактическую беседу с мужчиной и отпустили его. Вернули ли анимешнику картинки обратно, неизвестно.

Ранее стало известно, что в Таиланде арестовали россиян за незаконную организацию азартных игр. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#аппарат
#мужчина
#тц
#полиция
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В Сургуте у 10-летней девочки парализовало руку и ногу после насморка
23 января 2024, 15:22

Фото: istock / gorodenkoff

В Сургуте десятилетнюю девочку частично парализовало после обычного насморка. Об этом сообщает сайт сургутской клинической травматологической больницы.

Главный детский нейрохирург Югры Елена Богословская заявила, что сначала у ребенка был обычный насморк при ОРЗ.

«Несмотря на проводимое лечение на амбулаторном этапе воспалительный процесс прогрессировал, и ребенок был госпитализирован. В отделении оториноларингологии СОКБ очищали пазухи с помощью дренирования», — рассказала врач.
По словам медика, гной попал в головной мозг и глазницу девочки, вследствие чего у нее парализовало руку и ногу и начал закрываться глаз. Медики прооперировали ребенка и удалили гнойный очаг из полости черепа, таким образом предотвратив дальнейший отек мозга.

Сейчас девочка чувствует себя лучше, а движения в теле приходят в норму. У пациентки прошли головные боли, со зрением все в порядке.

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#ребёнок
#зрение
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#врач
#медики
#девочка
#болезни
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Более 120 домов разрушило и повредило землетрясение в части западного Китая
23 января 2024, 15:06

Фото: istockphoto.com/maconline99

В части западного региона Китая Синьцзян произошло землетрясение магнитудой 7,1, из-за которого было разрушено и повреждено более 120 домов.
Как передают argumenti.ru со ссылкой на «phys.org», из-за стихии были ранены шесть человек. Кроме этого, были повреждены линии электропередач, но электроснабжение было быстро восстановлено. К месту эпицентра природного явления было направлено около 200 спасателей.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин спрогнозировал сильные снегопады на Камчатке и Сахалине. В то же время он отметил, что в Приморском крае ожидается улучшение погодных условий.

«На Сахалине и на Камчатке циклон сохранит своё влияние, и там продолжится сильный ветер, снегопады, метели, снега выпадет очень много. Сегодня и завтра — более 50 см, а учитывая скорость ветра, снежные заносы будут наметать сугробы до 1,5 м, а то и выше», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.

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#землетрясения
#происшествия
#китай
#погода
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В Лобне мужчина зарезал знакомого и поджёг его квартиру, чтобы скрыть улики
23 января 2024, 15:01

Фото: iStock/BrianAJackson

Мужчину, подозреваемого в убийстве и поджоге, задержали подмосковные полицейские, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Информация о преступлении поступила от пожарных, которые нашли тело с ножевыми ранениями в ходе тушения квартиры в многоэтажном доме на улице Маяковского в Лобне», — отмечается в сообщении.

Благодаря совместной работе полицейских Лобни и Подольска, подозреваемого удалось задержать. Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина без определённого места жительства. Задержанный рассказал, что был в гостях у знакомого. Между ними возник конфликт, и тогда он несколько раз ударил хозяина квартиры ножом. Потом, чтобы скрыть следы преступления, он поджёг матрас, а оттуда огонь распространился по всей квартире.

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#криминал
#полиция
#убийство
#лобня
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Полиция разыскивает убийцу девушки, чьё тело нашли у мусорных баков в Воронеже
23 января 2024, 14:51

Фото: istock / TheaDesign

В Воронеже следователи объявили в розыск подозреваемого в убийстве 17-летней девушки, труп которой был обнаружен рядом с мусорными баками в Ленинском районе города. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу следственного управления СК по Воронежской области.

«Следователем СК заочно предъявлено обвинение в совершении данного преступления уроженцу города Махачкала Республики Дагестан, зарегистрированному в городе Мичирунске Тамбовской области, Попову Марку Павловичу, 08.09.1995 года рождения, он объявлен в розыск», — сказано в сообщении.
По имеющейся информации у телеграм-канала SHOT, Попов может скрыться скрываться в Дагестане.

Напомним, 22 января сложенное пополам и связанное тело девушки было найдено возле мусорных баков, на ее голове были надеты пакеты. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

До этого стало известно, что в отношении убившего КВНщика в Сочи Расулова возбудили уголовное дело. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#уголовное дело
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Муж изнасилованной россиянки отреагировал на возвращение преступника со спецоперации
Муж изнасилованной и убитой женщины заявил, что боится ухода преступника на СВО
23 января 2024, 14:30

Фото: istock / Prostock-Studio

Получивший 24 года колонии за изнасилование и убийство Анны Кошулько Георгий Повилайко, отправился на СВО после года в местах лишения свободы и уже вернулся со спецоперации.
Супруг убитой Александр переживает, что освободившийся убийца снова может совершить преступление и оказаться на в зоне спецоперации. Об этом рассказывает «Газета.ru».

Александр заявил, что когда Повилайко отбывал срок в колонии, н мог обратиться во ФСИН, чтобы узнать о перемещениях преступника. Но когда убийца отправился на СВО, ФСИН сняла с себя ответственность, а военные ему не сообщают никаких подробностей.

«Просто дурдом творится. Человеку дали 24 года, он всего лишь год отсидел, ему еще сидеть. Все, что мы подавали на каждого ребенка по два млн рублей, все моральные, материальные компенсации — с него взять ничего не можем, потому что судебные приставы не могут ничего решить. Он ничего не платит», — рассказал супруг убитой.
Он также отметил, что волнуется за будущих возможных жертв Повилайко.

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