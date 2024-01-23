СК РФ назвал приоритетную версию гибели самолёта Falcon 10 в Афганистане

Фото: istockphoto/Pinkypills
Отказ двигателей рассматривается в качестве основной причины аварии самолёта Falcon 10 в Афганистане. Об этом сообщили представители Следственного комитета РФ.
Следственный комитет вместе с послом России в Афганистане и представителями Росавиации постоянно получают информацию о состоянии выживших россиян. В настоящее время предпринимаются все необходимые действия для организации их транспортировки в Москву.
Читайте также:
Пилоту разбившегося в Афганистане самолёта грозит до 10 лет тюрьмы
Посол Жирнов подтвердил гибель супружеской пары при крушении Falcon 10
Найдены тела россиян, погибших в авиакатастрофе в Афганистане
Александр Бойцов