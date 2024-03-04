Пилоты севшего в поле А320 находятся в отпуске без содержания

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Экипаж самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», посадившие самолет в поле под Новосибирском, отправлены в отпуск без содержания. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика, передает РИА Новости
«До окончания расследования Росавиацией пилоты Белов и Семенов находятся в отпуске без содержания», – говорится в сообщении.
12 сентября 2023 года самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Сочи в Омск, совершил вынужденную посадку в поле. Впервые о поломке в гидравлической системе самолета, следующего из Сочи в Омск, доложил в 4:43 (мск) командир судна.
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Элина Позднякова