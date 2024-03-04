Пилоты севшего в поле А320 находятся в отпуске без содержания

Автомобилисты, предпочитающие на полную громкость слушать музыку в машине – проблема, с которой сталкиваются во всём мире. Автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной службой новостей рассказал, как с ними бороться и эффективны ли имеющиеся меры.