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Пименов день 9 сентября: как привлечь счастье в дом и не обеднеть

09 сентября 2024, 00:00
Фото: istockphoto / Newlander90

Фото: istockphoto / Newlander90

Пименов день – православный праздник, который отмечается ежегодно 9 сентября. В этот день почитают святых Пимена Великого и Пимена Печерского. Оба святых были известны своей мудростью и святостью. О том, как подготовиться к торжеству и сего категорически нельзя делать в этот день расскажет редакция «Радио 1».


История праздника


Пимен Великий жил в V веке и был одним из самых уважаемых монахов своего времени. Он основал монастырь, где помогал людям находить путь к Богу. Пимен Печерский жил в XI веке и стал известен благодаря своим чудесам и пророчествам. Его мощи хранятся в Киево-Печерской Лавре.


Традиции и обычаи


Одной из традиций этого дня является посещение церкви и участие в богослужениях. Верующие молятся о мире, здоровье и благополучии своих близких. Также в этот день принято совершать добрые дела и помогать нуждающимся. Важной частью праздника являются семейные традиции. В Пименов день семьи собираются вместе, чтобы провести время в кругу родных и близких. Это отличная возможность обсудить важные вопросы, поделиться новостями и просто насладиться общением друг с другом.

Фото: istockphoto /Arx0nt

Также в этот день люди готовят различные блюда и угощения. Одним из традиционных блюд является каша из пшена с маслом и медом. Считается, что она приносит удачу и здоровье тем, кто ее попробует.


Что можно делать в Пименов День?


Посетить церковь и принять участие в службе. Это поможет обрести душевное спокойствие и получить благословение от Бога. Также этот день принято проводить вместе с семьей и загадывать желания. Предки считали, что именно то, что было загадано в Пименов День, имеет большую вероятность сбыться.


Что нельзя делать в Пименов День?

Фото: istock / Ekaterina Aleshinskaya


  • Ругаться и ссориться. В этот день следует избегать конфликтов и стараться сохранять мир и гармонию в семье и обществе.
  • Работать в поле. По народным приметам, работа в поле может привести к неурожаю. Лучше посвятите этот день отдыху и общению с близкими.
  • Носить черную одежду. Черный цвет считается символом скорби и траура, поэтому лучше надевать яркие и светлые одежды.
  • Брать деньги в долг. Считается, что долги, взятые в этот день, могут принести несчастье. Если есть возможность, лучше отложить финансовые вопросы до другого дня, чтобы не обеднеть.

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В Подмосковье завершилось голосование в Советы депутатов
08 сентября 2024, 20:29

Фото: istockphoto/Sergey Tinyakov

Голосование в Советы депутатов завершилось в Подмосковье, сообщили в Мособлизбиркоме. Там отметили, что сейчас начался подсчет голосов электората. Выборы прошли в штатном режиме. За ходом голосования наблюдали более восьми тысяч наблюдателей.
В течение всех трех дней голосования члены Избирательной комиссии МО объезжали участки на территории 28 городских округов, оказывая правовую и методическую поддержку комиссиям.

«Существенных нарушений выявлено не было», — отметил Мособлизбирком.
Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова подчеркивала, что в эту избирательную кампанию Центризбирком не увидел активной деятельности со стороны прозападных и антироссийских оппонентов.

Выборы проходили в период с 6 по 8 сентября.

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Скончался ведущий КВН Александр Масляков: что известно о последних днях жизни и причине его смерти
08 сентября 2024, 20:04

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

8 сентября Международный союз КВН сообщил о кончине Александра Маслякова. Его сын Александр Масляков-младший подтвердил скорбное известие агентству ТАСС. О том, чем был известен российский телеведущий расскажет редакция «Радио 1».

Биография Александра Маслякова


Александр Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске. Его отец Василий Васильевич (1904-1996) служил военным летчиком и участвовал во Второй мировой войне, а мать Зинаида Алексеевна (1911-1999), была домохозяйкой. В ранние годы вместе с матерью маленький Александр находился в эвакуации в Челябинске, а после возвращения отца с войны семья жила в Баку, Кутаиси и Москве.

В 1966 году Масляков окончил энергетический факультет Московского института инженеров транспорта. В студенчестве проходил практику на заводе и участвовал в самодеятельности. После института работал год инженером в проектном институте. В 1964 году, будучи студентом, Масляков стал соведущим КВН. После закрытия программы в 1971 году он продолжил карьеру на телевидении, ведя множество передач, включая «Что? Где? Когда?».

С 2013 по 2017 год Масляков занимал должность директора ГУП «Московский молодежный центр Планета КВН».


Творчество


Александр Масляков является соавтором книг «Мы начинаем КВН» (1996) и «Мы начинаем КВН. Продолжение» (2004). Также он написал «КВН жив! Самая полная энциклопедия» (2016).

В кино Масляков сыграл небольшие роли в таких фильмах, как «Ар-хи-ме-ды!» (1975, режиссер Александр Павловский), «Не хочу быть взрослым» (1982, Юрий Чулюкин), «Полоса препятствий» (1984, Михаил Туманишвили) и «Как стать счастливым» (1985, Юрий Чулюкин).

В области образования он работал в Московском государственном университете культуры и искусств в 2000-х годах. В 2018 году Масляков был доверенным лицом президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. В январе 2024 года он снова получил статус доверенного лица Путина на предстоящих выборах.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Награды


Масляков являлся членом Академии российского телевидения и обладал множеством званий и наград, включая звание Заслуженного деятеля искусств РФ (1994) и Полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством». В 1996 году он также был удостоен благодарности президента РФ.


Личная жизнь


Александр Масляков был жена на Светлане Анатольевне Масляковой, в браке с которой у него родился сын Александр. Масляков младший – выпускник МГИМО, кандидат экономических наук, ведущий премьер-лиги КВН, генеральный директор ТТО АМиК.


Причины смерти


Масляков боролся с онкологическим заболеванием на протяжении двух лет. В последнее время он проходил лечение в НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина. Сначала врачи обнаружили опухоль в лёгких, которая впоследствии была признана злокачественной, сообщает телеграм-канал «Mash».

Врачи объявили восемь месяцев назад, что дальнейшее лечение станет бесполезным. На протяжении полугода его состояние было крайне серьезным — он испытывал трудности с дыханием и общением. На ситуацию также оказали влияние осложнения после перенесенного COVID-19.

Коллеги Маслякова о его смерти


Смерть Александра Маслякова прокомментировал РЕН ТВ российский актер и телеведущий Виктор Васильев.

«Я знал, что это рано или поздно произойдет, но я не готов к такому», — сказал он.

Васильев отметил, что смерть Маслякова — большая потеря для всех.

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Павла Дурова заметили со стримершей Вавиловой на улице бутиков в Париже — видео
08 сентября 2024, 18:58

Фото: iStock/Brastock Images

Основателя Telegram Павла Дурова заметили со стримершей Юлией Вавиловой на улице Сент Оноре в Париже. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT, прикрепив соответствующее видео. Отмечается, что парочка прогуливалась по бульвару с дорогими бутиками вдвоем, без телохранителей.
Как видно на кадрах, Дуров шел в своем «традиционном комплекте» — полностью черном комплекте одежды, кепке и солнечных очках. Видимо, последнее было излишним — основатель Telegram не заметил столб и ударился об него.

Ранее Дуров впервые прокомментировал свое задержание во Франции, заявив, что Telegram соблюдает законы и имеет представителя в Евросоюзе, который отвечает на все запросы правоохранительных органов. Он также отметил, что у французских властей есть множество способов связаться с ним лично, и почему такие меры были приняты, остается для него загадкой.



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#соцсети
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Памфилова: резко снизилось число жалоб и нарушений в Единый день голосования
08 сентября 2024, 17:52

Фото: istock/bizoo_n

Несмотря на то, что Единый день голосования проходит экстраординарных условиях, число жалоб в ЦИК резко снизилось, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, количество нарушений также было зафиксировано на минимальном уровне.
«Резко снизилось количество обращений о реальных нарушениях, претензий к тем, кто проводит выборы <…> Мы наблюдаем, что Единый день голосования проходит в экстраординарных, экстремальных, неординарных условиях, при этом обращений по жалобам мало, нарушений мы зафиксировали минимальное количество», — рассказала Памфилова на брифинге.
Ранее сообщалось, что на 12:00 8 сентября явка избирателей на выборы в Подмосковье составляет 19.80%, при этом показатель дистанционного электронного голосования составляет 84.45%. Член Общественной палаты МО М.А. Большакова заявила, что в нашей стране на дистанционное электронное голосование зарегистрировалось наибольшее количество участников — 210 070 человек

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#ДЭГ
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Молодежь избирательной системы Подмосковья рассказала о помощи в СВО
08 сентября 2024, 17:17

Фото: Избирательная комиссия Московской области

Молодежь избирательной системы Подмосковья в это воскресенье, 8 сентября, выступила на видеоконференции в Информационном центре ЦИК и рассказала о своей волонтерской работе. Кто-то из ребят ездил помогать в Курскую область, кто-то — в Луганскую и Донецкую Народные Республики.
«Там они оказывали гуманитарную и волонтерскую помощь местным жителям, посещали детские дома и давали концерты», — поделились в Мособлизбиркоме.
Саша Владимиров, Влад Назарычев, Даша Филатова и Саша Панкратов — каждому из них от 18 до 25 лет, однако несмотря на юный возраст, они делают то, на что порой не хватит духу и взрослому человеку.
«Я в этом плане совершенно гибкий человек, занимаюсь тем, что «стоит на повестке дня». И с началом специальной военной операции я твёрдо знала, что буду помогать в этом направлении. Меня многие не понимают, многие спрашивают, зачем рисковать, ты ведь здесь делаешь немало и можешь быть намного полезнее. Возможно и так, лишь могу сказать, что мне внутренне это важно и нужно, поеду еще», — рассказала Дарья Филатова.
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#ДЭГ
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В Госдуме хотят обязать пары с детьми посещать психолога перед разводом
08 сентября 2024, 16:30

Фото: istockphoto/Rawf8

Депутат Госдумы Игорь Антропенко из «Единой России» подготовил к внесению в Госдуму новый законопроект, согласно которому пары, у которых есть дети, либо где один из супругов не хочет разводиться, будут посещать психолога для консультации перед разводом. Об этом со ссылкой на пояснительную записку сообщает РИА Новости.
Согласно законопроекту, суд сможет отложить развод на три месяца для примирения пары, если один из супругов не хочет расторгать брак.
«Настоящим проектом федерального закона вводится обязанность суда применить указанные меры, а также вводится аналогичное регулирование и в отношении иных дел, связанных с расторжением брака в судебном порядке», — говорится в пояснительной записке.
Законопроект также будет уточнять нормы и правила по примирению супругов, так как в данный момент они сводятся лишь к сроку в три месяца для примирения.

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Волошин поздравил с Днем города 100-летнего ветерана ВОВ Клавдию Рыженко
08 сентября 2024, 14:06

Фото: пресс-служба г.о. Химки

Ветерана Великой Отечественной войны Клавдию Рыженко поздравил глава Химок Дмитрий Волошин. Женщина отметила 100-летний юбилей этим летом, сообщили в пресс-службе городского округа.
«Человек — эпоха! Именно такие люди живут в Химках — герои нашего времени, сильные, волевые, искренне любящие свою малую Родину и нашу великую Россию», — сказал Волошин.

Когда началась Великая Отечественная война, Клавдия Григорьевна училась в девятом классе. С первых дней она участвовала на белорусском направлении в постройке противотанкового рва.

«Мы пережили то время, победим и сейчас! Сила великого русского духа и храбрость — главное, что есть у нас. А еще мы сильны в единстве», — сказала ветеран ВОВ.

Клавдия Рыженко работала на 301-м заводе с 1941 года, который ныне известен как НПО им. Лавочкина. После эвакуации трудилась в цеху по сборке знаменитого истребителя СССР Ла-7. Кроме того, больше 20 лет женщина отдала Исполкому Химок.

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Председатель Избирательной комиссии Московской области рассказал о голосовании осужденных
08 сентября 2024, 14:02

Фото: istock / bizoo_n

Председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин рассказал о голосовании осужденных в регионе. Об этом информирует пресс-служба Мособлизбиркома.
Илья Березкин принял участие в видеоконференции с избирательными комиссиями других субъектов России. Обсуждалась тема обеспечения избирательных прав для подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей.

«6 сентября прошло голосование на выборах глав регионов на 11 специальных избирательных участках в Подмосковных СИЗО. Из 176 голосовавших, все были под стражей в Московской области, но зарегистрированы в других регионах страны. Голосование прошло без нарушений, и к нам не поступило ни одной жалобы от избирателей», — отметил Березкин.

Также председатели избирательных комиссий из других регионов, включая Челябинскую область и Москву, поделились своим опытом проведения голосования на специальных участках.

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Явка на выборы на территории Подмосковья составляет 19.80%
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«Эффективно и результативно»: наблюдатель за ДЭГ рассказала, как проходят выборы в Советы депутатов
08 сентября 2024, 13:49

Фото: istock / Cylonphoto

В Московской области продолжаются выборы в муниципальные Советы депутатов. На 12:00 8 сентября явка избирателей на выборы в Подмосковье составляет 19.80%, при этом показатель дистанционного электронного голосования составляет 84.45%. О том, какое количество избирателей голосуют посредством системы ДЭГ и насколько охотно жители Подмосковья голосуют дистанционно рассказала член рабочей группы по общественному наблюдению, эксперт по ДЭГ, член Общественной палаты МО М.А. Большакова.
«В нашей стране на дистанционное электронное голосование зарегистрировалось наибольшее количество участников — 210 070 человек. В первый день голосования средняя явка составила около 70%. На некоторых территориях этот показатель достиг 88%, что говорит о том, что для жителей Московской области важнее получить результат, чем просто прийти на выборы и провести время за чаем. Наши граждане ориентированы на результат», – отметила Большакова.

Она также рассказала, что дистанционное голосование позволяет сделать выбор из любой точки страны, что дает свободу в планировании времени. Сама эксперт отдала голос за избранного кандидата в конце первого дня выборов.

По словам Большаковой, многие граждане все еще ценят сам процесс посещения избирательного участка, при этом показатели дистанционных выборов в Московской области достаточно высокие.

«Уверена, что сегодня вечером мы узнаем окончательные результаты. По итогам первых двух дней видно, что голосование проходит эффективно и результативно», – заявила Большакова.

На вопрос о том, в каком округе Московской области избиратели наиболее активны, Большакова ответила, что сравнивать статистические данные не вполне корректно, поскольку Московская область — это обширный и разнообразный регион.

«Здесь можно проехать на машине восемь часов, и это по сути отдельная большая страна. То, что на сегодняшний утренний момент уже везде 75% проголосовавших — это достаточно хороший результат», — пояснила она.

Эксперт также напомнила о том, что процедура дистанционного голосования является безопасной.
«Чтобы пройти регистрацию для участия в электронном голосовании, нужно лишь выполнить пять простых действий с помощью большого пальца. Для голосования потребуется примерно шесть шагов и два подтверждения кода. Это всё делается в целях безопасности, код приходит по СМС. Хочу ещё раз подчеркнуть, что эксперты, которым следует доверять, подтверждают высокую степень безопасности как государственных услуг, так и нашей избирательной системы. В течение всего года сильные команды программистов занимаются усовершенствованием защиты от уязвимостей. Без доверия к этой модели можно оставаться только если не доверять ничему, даже себе», — заключила Большакова.
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Явка избирателей в Подмосковье к 18 часам 7 сентября составила 16,55%

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