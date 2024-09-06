Евтихий Тихий 6 сентября: почему следует бояться зеркал и какой цветок сулит беду

Фото: iStock/Bogdan Kurylo
В пятницу, 6 сентября 2024 года, православные вспоминают священномученика Евтихия, ученика Иоанна Богослова и апостола Павла. В народе этот день нарекли Евтихий Тихий. На Руси существовало много примет, обычаев и верований, связанных с этой датой, они соблюдали строгие запреты, и знали, что можно и нельзя делать 6 сентября.
Об особенностях праздника Евтихия Тихого, народных приметах о погоде, именинах и традициях расскажет редакция «Радио 1».
Священномученик Евтихий был учеником апостолов Иоанна Богослова и Павла, родился в городе Севастии в Палестине в I – начале II века. Хотя он не числился среди 70 апостолов, его называли апостолом за его совместные труды с апостолами, которые затем поставили его епископом.
Услышав проповедь о Христе, Евтихий стал учеником Иоанна Богослова, а позже, встретив апостола Павла, начал проповедовать с ним по разным странам. Он перенес много страданий: голод, раны от железных прутьев, огонь, и был брошен на растерзание зверям. Однако лев, спущенный на святого его врагами, не стал нападать на него и заговорил человеческим голосом, прославляя Бога.
Евтихий мученически погиб в своем родном городе в начале II века, когда противники христианства обезглавили его мечом.
В народе со временем день памяти священномученика Евтихия стали называть Евтихием Тихим, приговаривая «Евтихий — тихие зори», так как сокращение дня и увеличение ночи становилось все более заметным.
6 сентября наши предки считали одним из наиболее опасных дней года. Люди верили, что из-за нечистой силы можно потерять разум или даже жизнь, поэтому проявляли особую осторожность.
Несложно догадаться, что множество народных примет, связанных с этим днем, касались нечисти. К примеру, предки старались избегать лесов, а особенно боялись раскатистого эха из чащи, кладбищенских огней и шепота на болотах. Они верили, что таким образом их заманивает Леший.
Поля на Евтихия Тихого тоже не считались безопасными: по преданиям, там в этот день вырастал загадочный красный цветок, способный завести в неизведанные места, откуда невозможно вернуться. По этой причине на Евтихия старались держаться дома, а если и выходили, то только с родными или друзьями.
Даже в доме в этот день следовало быть настороже, так как нечисть могла проникнуть туда. С наступлением вечера не рекомендовалось смотреть в окно или любоваться отражением в зеркале. Детей нельзя было оставлять одних даже на короткое время, а перед сном следовало прочесть молитву над ними, считали наши предки.
Считалось, что этот день лучше провести дома, в безопасности. Люди устраивали тихие застолья, пели вполголоса песни, и занимались спокойными домашними делами.
Предки верили, что на Евтихия Тихого можно привлечь в семью богатство. Для этого засушивали 12 желтых листьев с разных деревьев, а после прятали их в укромное место, чтобы в первый день зимы закопать под сухим деревом.
Также по поверьям, 6 сентября нужно было носить белые рубахи изо льна, чтобы отогнать беду и привлечь удачу.
Как уже отмечалось, этот день связан с нечистой силой, потому запретов на него было существенно больше, чем рекомендаций.
Раньше верили, что по погоде на Евтихия Тихого можно узнать, какими будут грядущие осень и зима.
Имя для мальчика или девочки 19 августа, можно узнать при помощи именин. Их на Евтихия Тихого отмечают:
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Священномученик Евтихий: историяФото: iStock/sedmak
Священномученик Евтихий был учеником апостолов Иоанна Богослова и Павла, родился в городе Севастии в Палестине в I – начале II века. Хотя он не числился среди 70 апостолов, его называли апостолом за его совместные труды с апостолами, которые затем поставили его епископом.
Услышав проповедь о Христе, Евтихий стал учеником Иоанна Богослова, а позже, встретив апостола Павла, начал проповедовать с ним по разным странам. Он перенес много страданий: голод, раны от железных прутьев, огонь, и был брошен на растерзание зверям. Однако лев, спущенный на святого его врагами, не стал нападать на него и заговорил человеческим голосом, прославляя Бога.
Евтихий мученически погиб в своем родном городе в начале II века, когда противники христианства обезглавили его мечом.
Евтихий Тихий: традицииФото: iStock/Nastco
В народе со временем день памяти священномученика Евтихия стали называть Евтихием Тихим, приговаривая «Евтихий — тихие зори», так как сокращение дня и увеличение ночи становилось все более заметным.
6 сентября наши предки считали одним из наиболее опасных дней года. Люди верили, что из-за нечистой силы можно потерять разум или даже жизнь, поэтому проявляли особую осторожность.
Несложно догадаться, что множество народных примет, связанных с этим днем, касались нечисти. К примеру, предки старались избегать лесов, а особенно боялись раскатистого эха из чащи, кладбищенских огней и шепота на болотах. Они верили, что таким образом их заманивает Леший.
Поля на Евтихия Тихого тоже не считались безопасными: по преданиям, там в этот день вырастал загадочный красный цветок, способный завести в неизведанные места, откуда невозможно вернуться. По этой причине на Евтихия старались держаться дома, а если и выходили, то только с родными или друзьями.
Даже в доме в этот день следовало быть настороже, так как нечисть могла проникнуть туда. С наступлением вечера не рекомендовалось смотреть в окно или любоваться отражением в зеркале. Детей нельзя было оставлять одних даже на короткое время, а перед сном следовало прочесть молитву над ними, считали наши предки.
Что можно делать 6 сентябряФото: iStock/Svetlana Vysokos
Считалось, что этот день лучше провести дома, в безопасности. Люди устраивали тихие застолья, пели вполголоса песни, и занимались спокойными домашними делами.
Предки верили, что на Евтихия Тихого можно привлечь в семью богатство. Для этого засушивали 12 желтых листьев с разных деревьев, а после прятали их в укромное место, чтобы в первый день зимы закопать под сухим деревом.
Также по поверьям, 6 сентября нужно было носить белые рубахи изо льна, чтобы отогнать беду и привлечь удачу.
Что нельзя делать 6 сентябряФото: iStock/Kristopher_K
Как уже отмечалось, этот день связан с нечистой силой, потому запретов на него было существенно больше, чем рекомендаций.
- нужно остерегаться красного цветка в полях, чтобы не пропасть без вести;
- нельзя ходить в лес — украдет Леший;
- следует опасаться кладбищенских огней и шепота на болотах, так как если пойдешь за ними — исчезнешь;
- по вечерам не нужно смотреть в зеркала, иначе сойдешь с ума;
- нельзя идти против ветра, чтобы не «выдуло» всю удачу;
- запрещали смотреть на солнце, иначе накликаешь беду;
- хлеб следует отрывать, а не резать, так как раны от острых предметов, полученные в этот день, заживать будут долго;
- кричать, громко смеяться и шуметь в доме — приведет к неприятностям.
Народные приметы о погоде 6 сентябряФото: iStock/GummyBone
Раньше верили, что по погоде на Евтихия Тихого можно узнать, какими будут грядущие осень и зима.
- солнца не видно из-за туч — зима придет рано;
- земля усеяна желудями — зима будет суровой;
- воробьи стаями пьют воду в лужах — впереди теплые дни;
- синица кричит — осень придет скоро и будет дождливой;
- небольшой дождь поутру — к сухой осени;
- ливень на весь день — урожай будет богатым;
- вечерний туман над рекой — следующий день будет жарким;
- много росы поутру — погода скоро сменится на противоположную;
- ветер несколько раз за день меняет направление — холода зимой будут особенно суровыми.
Именины 6 сентябряФото: iStock/IvanMikhaylov
Имя для мальчика или девочки 19 августа, можно узнать при помощи именин. Их на Евтихия Тихого отмечают:
- Арсений;
- Георгий;
- Евтихий;
- Кузьма;
- Максим;
- Тихон;
- Петр;
- Текля.
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