Волошин поздравил с Днем города 100-летнего ветерана ВОВ Клавдию Рыженко

Фото: пресс-служба г.о. Химки
Ветерана Великой Отечественной войны Клавдию Рыженко поздравил глава Химок Дмитрий Волошин. Женщина отметила 100-летний юбилей этим летом, сообщили в пресс-службе городского округа.
«Человек — эпоха! Именно такие люди живут в Химках — герои нашего времени, сильные, волевые, искренне любящие свою малую Родину и нашу великую Россию», — сказал Волошин.
Когда началась Великая Отечественная война, Клавдия Григорьевна училась в девятом классе. С первых дней она участвовала на белорусском направлении в постройке противотанкового рва.
«Мы пережили то время, победим и сейчас! Сила великого русского духа и храбрость — главное, что есть у нас. А еще мы сильны в единстве», — сказала ветеран ВОВ.
Клавдия Рыженко работала на 301-м заводе с 1941 года, который ныне известен как НПО им. Лавочкина. После эвакуации трудилась в цеху по сборке знаменитого истребителя СССР Ла-7. Кроме того, больше 20 лет женщина отдала Исполкому Химок.
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