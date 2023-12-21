Пиротехник назвал главные ошибки при выборе и запуске фейерверков

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Чтобы праздничные фейерверки не принесли беды, пиротехник Игорь Алексеев подчеркнул, что необходимо быть особенно внимательным при обращении с пиротехникой, поскольку это предметы, условно считаемые безопасными. В беседе с «Лентой.ру» он выделил основные ошибки при выборе и запуске пиротехники.
Эксперт рекомендует приобретать пиротехнику исключительно в специализированных магазинах, избегая при этом покупок в подземных переходах. Важно также обратить внимание на состояние упаковки.
Также важно убедиться, что пиротехника не подверглась влаге. Подмоченные изделия стоит немедленно отбросить, поскольку вода может изменить состав и породить нештатные ситуации во время запуска фейерверков.
Установка салютов должна происходить на твердой, ровной поверхности и должны быть крепко закреплены. Эксперт советует использовать для этого снег. Отбирая место для установки, необходимо быть предельно осторожным. Он подчеркнул, что запрещено запускать фейерверки с балкона, крыши или среди зданий.
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«Пиротехнические изделия, обычно упакованные в картон, могут быть помятые после транспортировки. Это критично, потому что выстрелы происходят через картонные трубочки — стволы. Если они помяты, заряд под давлением может привести к непредсказуемым последствиям», — предупреждает Алексеев.
Установка салютов должна происходить на твердой, ровной поверхности и должны быть крепко закреплены. Эксперт советует использовать для этого снег. Отбирая место для установки, необходимо быть предельно осторожным. Он подчеркнул, что запрещено запускать фейерверки с балкона, крыши или среди зданий.
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Артем Кузьмин