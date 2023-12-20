Писатель Прилепин заявил о желании дойти до Киева

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Писатель Захар Прилепин, на пресс-конференции «Россия сегодня», заявил, что желание дойти до Киева является его главным политическим желанием.
«Как только я выздоровею и пройду медкомиссию, я вернусь обратно в строй и буду до конца СВО заниматься данной деятельностью. Если будем живы, тогда уже будем думать про политическую карьеру. Я хочу дойти до Киева, это главное желание в моей политической карьере», - прокомментировал ситуацию Прилепин.
По его словам, сейчас он чувствует себя хорошо и уже может передвигаться без помощи палочки.
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