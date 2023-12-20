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Писатель Прилепин заявил о желании дойти до Киева

20 декабря 2023, 15:43
Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Писатель Захар Прилепин, на пресс-конференции «Россия сегодня», заявил, что желание дойти до Киева является его главным политическим желанием.
«Как только я выздоровею и пройду медкомиссию, я вернусь обратно в строй и буду до конца СВО заниматься данной деятельностью. Если будем живы, тогда уже будем думать про политическую карьеру. Я хочу дойти до Киева, это главное желание в моей политической карьере», - прокомментировал ситуацию Прилепин.

По его словам, сейчас он чувствует себя хорошо и уже может передвигаться без помощи палочки.


Напомним, 6 мая 2023 года в отношении Прилепина был совершён террористический акт. Его автомобиль подорвали на трассе в Нижегородской области. Сам писатель получил травмы, а находившийся с ним в машине Александр Шубин погиб. Позже выяснилось, что авто Прилепина было подорвано по заказу Киева.

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Жители Подмосковья могут стать частью национальной премии «Россия – страна возможностей»
20 декабря 2023, 16:03

Фото: пресс-служба национальной премии «Россия – страна возможностей»

Жителей Московской области приглашают принять участие в национальной премии «Россия – страна возможностей». Об этом сообщила пресс-служба национальной премии «Россия – страна возможностей».
Стартовал прием заявок на премию, в рамках которой желающие смогут рассказать свою историю. Стать участником можно до 19 января 2024 года включительно.

«<…> Владимир Путин неоднократно говорил, что главный золотой запас России – это люди. Наша страна всегда была богата талантами. Те, кто создает общественные инициативы, не ждут наград, они делают это от чистого сердца, однако таких людей необходимо поощрять. Страна должна знать своих героев. Приглашаю всех россиян старше 18 лет регистрироваться на участие в Премии и рассказать о ней друзьям. Мы также очень ждем заявки от жителей новых регионов – Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей», - поделился гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Стоит отметить, что подведение итогов и награждение победителей пройдет в Москве на Международной выставке-форуме «Россия». Победители смогут стать амбассадором президентской платформы «Россия – страна возможностей», а также получать приглашенич в качестве спикера и эксперта на профильные мероприятия.

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#приём
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Суд назначил Google третий оборотный штраф за неудаление фейков об СВО
20 декабря 2023, 15:58

Фото: iStock/AMilkin

Таганский суд Москвы оштрафовал на 4,6 миллиарда рублей компанию Google за систематическое неудаление недостоверных сведений о спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС из заала суда.
Отмечается, что штраф также наложен из-за неудаления запрещенных в России данных. Объявление предъявлено по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ.

Сообщается, что причиной для заведения протокола в отношении Google стали видеоролики на YouTube, в которых присутствует недостоверная информация о потерях ВС РФ в ходе специальной военной операции, жертвах среди мирного населения и планах по применению ядерного оружия. Данный штраф стал третьим, назначенным компании в России.

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Россияне назвали идеальные новогодние подарки
Опрос: Идеальные подарки для россиян – украшения и аксессуары для авто
20 декабря 2023, 15:46

Фото: istockphoto.com/Bogdan Kurylo

Опрос «АльфаСтрахования» показал, что идеальными подарками на Новый год россияне считают украшения и аксессуары для автомобиля.
Так, для женщин самыми желаемыми новогодними подарками стали украшения (19%), духи (12%), косметику (11%), гаджеты (10%), одежду и обувь (10%), аксессуары (9%), а для мужчин – аксессуары для авто и гаджеты (по 11%), косметику и парфюмерию (10%), сумки, галстуки, перчатки и другие подобные аксессуары (10%).

Кроме того, выяснилось, что россияне стараются приобретать подарки родным и близким заранее, часто ещё в ноябре.

«Делают это в ноябре 52% участников исследования. 29% заказывают всё необходимое в первой половине декабря через интернет. Оставшиеся опрошенные делают всё в последний момент», — приводит RT текст исследования.

Отмечается, что в опросе приняли более 1,2 тыс. человек.

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Стилист назвала четыре продукта, которые нельзя ставить на новогодний стол
Стилист Скороходова рассказала, что нельзя есть в новогоднюю ночь 2024
20 декабря 2023, 15:42

Фото: IStock/Kyrylo Baranovskyi

Самый главный этап подготовки к Новому году – выбор праздничного меню. Во многом оно зависит от символа наступающего года. О том, какие продукты не стоит ставить на новогодний стол, в эфире «Радио 1» рассказала стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова.
На востоке считается, что подавать на стол в год дракона можно практически любое мясо, кроме кролика.
«У нас уходящий год – это год кролика, а дракон в своё время спас кролика от печальной гибели. Поэтому на праздничный стол в год дракона ставить блюда из кролика, чтобы не проявлять неуважения», — отметила Скороходова.
Не возбраняется начинать Новый 2024 год с красного мяса, приправленного специями. Также эксперт рекомендует использовать рис, который очень ценят на Востоке. А вот исключить рекомендует лук и грибы.
«Грибы следует исключить, потому что в Китае они символизируют хлопоты, заботы, год может пойти не по плану, также стоит избегать блюд с луком и белым перцем, потому что на востоке эти ингредиенты воспринимаются как символ расставания и ссор», — заключила эксперт.
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#новый год
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#блюда
#грибы
#лук
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В Санкт-Петербурге ввели масочный режим
20 декабря 2023, 15:22

Фото: istockphoto/Ridofranz

В Петербурге с 20 декабря снова действует масочный режим для массовых мероприятий.
В Санкт-Петербурге со среды, 20 декабря, действует масочный режим для посещения массовых мероприятий. Данное постановление подписала главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу Наталия Башкетова, пишет ТАСС.

В документе сказано, что носить средства индивидуальной защите нужно «при организации и проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий».

Ранее сообщалось, что в России зафиксирован очередной рост заболеваемости COVID-19. За неделю показатель прироста числа заболевших увеличился на 22,8%.

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#маски
#новости
#здоровье
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Путин примет участие в церемонии открытия трассы М-12 «Восток» до Казани
Путин 21 декабря в онлайн-режиме откроет движение по трассе М-12 до Казани
20 декабря 2023, 15:17

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин 21 декабря в режиме видео-конференц-связи примет участие в церемонии открытия автомобильной дороги М-12 «Восток» до Казани. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Отмечается, что также планируется заседание президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В рамках заседания будут подведены итоги работы по исполнению поручений, которые были даны год назад на заседании Совета.

Напомним, в сентябре этого года Путин дал старт движению на участке трассы М-12 от Москвы до Арзамаса. С прошлого года по 107 километру идет движение транспорта. Глава российского государства дал разрешение на запуск движения по оставшимся 308 километрам.

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«Движение первых»: с Путиным мы выбираем будущее и определяем своё «завтра»

Онлайн-голосование на выборах президента РФ в 2024 году пройдет в 29 регионах
#движение
#трассы
#итоги
#заседание
#путин
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«Движение первых»: с Путиным мы выбираем будущее и определяем своё «завтра»
20 декабря 2023, 15:13

Фото: сайт Кремля

После публичного объявления Владимиром Путиным о своём согласии участвовать в выборах президента РФ состоялось организационное собрание, а 16 декабря прошло заседание инициативной группы по выдвижению действующего лидера в кандидаты на должность президента России.
В состав инициативной группы вошёл председатель общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» в городском округе Зарайск Станислав Орлов. В эфире «Радио 1» он рассказал, что действующий президент России – это гарант хорошего будущего.
«Я хочу определить то самое “завтра” для своих близких, детей, внуков, для своей страны. Я хочу, чтобы завтра было лучше, чем сегодня. И когда мы выбираем Путина, мы выбираем будущее и определяем своё завтра», — сказал он.
Врачи поддержали выдвижение Путина в кандидаты на должность президента России
Врачи поддержали выдвижение Путина в кандидаты на должность президента России
По его словам, действующий президент смог изменить страну в лучшую сторону после громкого развала.
«Я из тех, кто застал 90-е, застал развал Советского Союза, и я не хочу такого для своих детей. Они не знают, что это такое и я не хочу, чтобы когда-нибудь вообще узнали. Такое возможно только с надёжным и сильным лидером, которым является наш действующий президент. С 2000 года наша страна изменилась в лучшую сторону, и это говорит о надёжности выбранного им курса», — заключил Орлов.
Напомним, инициативную группу по выдвижению действующего лидера в кандидаты на должность президента России вошли представители разных сторон общества: врачи, учителя, промышленники, аграрии и бизнесмены и так далее. Участники СВО также выступили в поддержку выдвижения Путина на выборы президента. Они отметили, что поддержка Владимира Путина – акт защиты Родины, независимости страны, поддержка на передовой.

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#россия
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На избившего в Петербурге однорукого героя СВО завели дело об экстремизме
На избившего в Петербурге героя СВО завели дело об экстремизме
20 декабря 2023, 15:06

Фото: iStock/simpson33

В Санкт-Петербурге на мужчину, который вместе с товарищем избил ветерана СВО завели уголовное дело об экстремизме за оскорбление русских. Об этом пишет портал «78».
Напомним, изначально после избиения участника спецоперации было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Однако позже его переквалифицировали на «Покушение на убийство». Сейчас следователи завели еще одно дело на 33-летнего Рустама Лакашия по статье об экстремизме за оскорбления в адрес русских. Оба нападавших заключены под стражу.

По версии следствия, 18 декабря подозреваемые умышленно, с целью убийства, нанесли потерпевшему несколько ударов руками и ногами. Предотвратить преступление помогли случайные прохожие, благодаря этому потерпевшему была своевременно оказана необходимая медицинская помощь.

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#покушение
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«Бомжи и мигранты»: из-за чего обрушился жилой дом в Санкт-Петербурге, кто пострадал
В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга обрушился шестиэтажный жилой дом
20 декабря 2023, 15:02

Фото: iStock/Dmitriy Prokofev

В центре Санкт-Петербурга обрушилось жилое здание, которое было построено более ста лет назад. Постройка не была признана аварийной, однако жильцов дома успели расселить за один месяц до происшествия. Редакция «Радио 1» расскажет, что стало причиной разрушения здания, что рассказали очевидцы, и почему владельцы квартир не торопились покидать жилище, которое «трещало по швам».

В Санкт-Петербурге обрушился жилой дом


Шестиэтажный жилой дом обрушился в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга минувшей ночью. На момент инцидента жильцы дома были расселены, однако спасатели начали операцию по разбору завалов, чтобы убедиться, что никто не пострадал.
На место происшествия прибыл глава района Сергей Оверчук и губернатор Александр Беглов.

Для ликвидации последствий разрушений были привлечены более ста специалистов и около 40 единиц техники.


Эвакуация жильцов в Санкт-Петербурге



Спасатели эвакуировали 27 человек из соседнего дома из-за опасений повторного обрушения. 19 человек были переселены в отель, оставшиеся убыли к родственникам. Жильцы обрушившегося дома были расселены прежде. Одна из владельцев квартиры рассказала, что внутри дома были большие трещины. Неоднократно жилое помещение осматривали специалисты. Процесс осмотра квартир начался в сентябре, к концу октября почти все жильцы съехали.

В Царицыно рабочих насмерть придавило бетонными блоками из-за растаявшего снега
В Царицыно рабочих насмерть придавило бетонными блоками из-за растаявшего снега

По словам женщины, один из жильцов многоэтажного дома оставался в своем жилище до последнего момента, так как ему предлагалось съехать в маленькую квартиру, а у него несколько детей. Еще один житель многоэтажного дома рассказал, что трещины на стенах были настолько широкими, что в них помещалась рука, сообщает Газета.ру.
«В этом году трещины были уже настолько широкие, туда вмещалась кисть руки», — сообщил собеседник издания.

Окончательно жильцов дома расселили за два дня до его обрушения, сообщает spb.kp.ru. Собеседница портала также подтвердила, что последний жилец был расселен из дома за несколько часов до инцидента.

СК проведет проверку после обрушения расселенного дома в Петербурге


Следственные органы инициировали проведение проверки по факту обрушения дома в Санкт-Петербурге. Пострадавших в результате происшествия нет. Устанавливаются причины инцидента.


Названа возможная причина обрушения дома в центре Петербурга


Спровоцировать разрушение многоквартирного дома могли строительные работы . Об этом сообщает портал 78.ru. Ремонт производился на первом этаже дома с 15 по 16 декабря текущего года. Предполагается, что строительные работы привели к протечке горячего водоснабжения на первом этаже здания, который весь был залит кипятком. Рабочие, делавшие ремонт, стали демонтировать стены, после чего по ним пошли трещины.

Одна из жительниц дома рассказала, что на первом этаже дома располагался отель, однако он не работал даже в туристический сезон, о том, что там проводились работы ей не известно. Она также опровергла информацию о том, что на первом этаже находился действующий хостел с бомжами.

«Никаких действующих хостелов с бомжами и мигрантами, как пишут все, у нас не было», — рассказала женщина.

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#санкт-петербург
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