Пластический хирург Хайдаров подал иск к своей бывшей клинике

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Известный пластический хирург Тимур Хайдаров намерен взыскать крупную сумму с клиники IQ Plastique («Ай Кью Пластик»). Хирург подал соответствующий иск в Савеловский суд Москвы.
У Хайдарова есть трудовой к спор к клинике, в которой в последние годы работал. Об этом сообщает РИА Новости. Тимур недавно был уволен из медицинского учреждения.
Год назад после операции в клинике скончался бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов. 36-летний мужчина обратился к специалистам клиники по уменьшению желудка. После выписки Гаврилову стало плохо. Ему провели повторную операцию, после которой он впал в кому. В итоге бизнесмен скончался.
После трагедии было возбуждено уголовное дело. Заведующий хирургическим отделением Илья Елагин и его ассистент Тамерлан Кадзаев были переведены под домашний арест. Расследование продолжается.
Осенью Хайдаров выиграл суд у главы ассоциации жертв пластической хирургии. Хирург оспорил публикацию на YouTube. Тогда Хайдарову должны были выплатить 5 миллионов рублей.
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Год назад после операции в клинике скончался бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов. 36-летний мужчина обратился к специалистам клиники по уменьшению желудка. После выписки Гаврилову стало плохо. Ему провели повторную операцию, после которой он впал в кому. В итоге бизнесмен скончался.
После трагедии было возбуждено уголовное дело. Заведующий хирургическим отделением Илья Елагин и его ассистент Тамерлан Кадзаев были переведены под домашний арест. Расследование продолжается.
Осенью Хайдаров выиграл суд у главы ассоциации жертв пластической хирургии. Хирург оспорил публикацию на YouTube. Тогда Хайдарову должны были выплатить 5 миллионов рублей.
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Манцаев Рамиль