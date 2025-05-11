Шелковый потолок и шуба за миллион долларов: Валерия и Пригожин показали свою квартиру

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Инстаграм* @valeriya)
Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия показали блогерам Славе Бустеру и The Limba свою квартиру для шоу «Кто найдет больше всего дорогих вещей челлендж».
Площадь недвижимости составляет 320 квадратных метров. Примечательно, что дизайном квартиры занимался британский архитектор Габан О’Киф. По словам продюсера, на ремонт, который занял три года, он потратил огромные средства.
Пригожин показал блогерам часы, которых всего пять экземпляров в мире. Валерия же похвасталась шубой от модельера Жана-Поля Готье стоимостью около 1 млн долларов. Согласно ее заверению, она приобрела шубу на аукционе дешевле.
В квартире звезд есть комната отдыха с шелковыми потолками и многофункциональная библиотека, превращающаяся в спортзал. Пригожин также продемонстрировал дорогие подарки — икону XVIII века и 2100-летние шахматы, требующие особых условий хранения.
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*Запрещен в РФ
Пригожин показал блогерам часы, которых всего пять экземпляров в мире. Валерия же похвасталась шубой от модельера Жана-Поля Готье стоимостью около 1 млн долларов. Согласно ее заверению, она приобрела шубу на аукционе дешевле.
В квартире звезд есть комната отдыха с шелковыми потолками и многофункциональная библиотека, превращающаяся в спортзал. Пригожин также продемонстрировал дорогие подарки — икону XVIII века и 2100-летние шахматы, требующие особых условий хранения.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова