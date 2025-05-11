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Шелковый потолок и шуба за миллион долларов: Валерия и Пригожин показали свою квартиру

Валерия и Пригожин показали блогерам роскошные интерьеры своей квартиры
Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Инстаграм* @valeriya)

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Инстаграм* @valeriya)

Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия показали блогерам Славе Бустеру и The Limba свою квартиру для шоу «Кто найдет больше всего дорогих вещей челлендж».
Площадь недвижимости составляет 320 квадратных метров. Примечательно, что дизайном квартиры занимался британский архитектор Габан О’Киф. По словам продюсера, на ремонт, который занял три года, он потратил огромные средства.

Пригожин показал блогерам часы, которых всего пять экземпляров в мире. Валерия же похвасталась шубой от модельера Жана-Поля Готье стоимостью около 1 млн долларов. Согласно ее заверению, она приобрела шубу на аукционе дешевле.

В квартире звезд есть комната отдыха с шелковыми потолками и многофункциональная библиотека, превращающаяся в спортзал. Пригожин также продемонстрировал дорогие подарки — икону XVIII века и 2100-летние шахматы, требующие особых условий хранения.

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Беременная визажистка Галустяна эмоционально обратилась к журналистам
Беременная визажистка Галустяна прояснила ситуацию после слухов о связи с ним
11 мая 2025, 08:10

Михаил Галустян и Милена (Фото: Инстаграм* @mokomillo_)

Беременная визажистка Михаила Галустяна Милена Шевченко решила обратиться к журналистам, попросив их перестать распространять слухи. Соответствующее заявление девушка сделала в своем блоге.
«С Михаилом Сергеевичем меня связывали только рабочие отношения. Да, я работала в проекте в Африке, но это было более двух лет назад. И мой пост с фотографией, где я в положении, не имеет отношения к его личной жизни», — пояснила визажистка.

Милена попросила «прекратить распространять пустые, ни на чем не основанные сплетни». Девушка также призвала всех проявить уважение к Галустяну и к ее личной жизни.

Напомним, о разводе Михаила и Виктории Галустян стало известно 30 апреля 2025 года. Актер сообщил об этом в личном блоге.

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#брак
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С Ларисы Гузеевой взыскали задолженность по оплате коммунальных платежей
Суд взыскал с актрисы Гузеевой задолженность по оплате коммунальных платежей
11 мая 2025, 07:44

Лариса Гузеева (фото: Instagram* @_larisa_guzeeva_)

Мировой суд в Москве взыскал с Ларисы Гузеевой задолженность по оплате коммунальных платежей, передает РИА Новости.
Согласно информации агентства, соответствующий судебный приказ уже был вынесен. Уточняется, что иск заявлял АО «Мосводоканал».

Решение по нему, которое уже вступило в силу, приняли в марте текущего года. Сумма задолженности Гузеевой не раскрывается.

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#коммунальные платежи
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«Уже не рвет на куски»: Наставник «Голоса» Антон Беляев рассказал о темном прошлом в Магадане
Антон Беляев раскрыл в интервью, что музыка уберегла его от криминала в юные годы
11 мая 2025, 07:10

Антон Беляев (Фото: Instagram* @therrmaitz)

Основатель группы Therr Maitz и наставник в шоу «Голос» Антон Беляев признался, что музыка спасла его от криминального пути. Он чуть не свернул на кривую дорожку в юности. Беляев поделился в интервью с «Афишей Daily» историей бунтарских лет, когда мог превратиться в «крутого бандита».
44-летний Антон, выросший в Магадане, вспоминал, как в подростковом возрасте шел против родителей и общества, мечтая действовать «вне закона». Гормональный вихрь и юношеский максимализм толкали его на глупости, но вскоре он понял, что причинять боль другим — не его путь.

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«Это (сомнение на пути между музыкой и криминалом) было связано только с максимализмом, тупостью и несформированностью головы. Отчасти протестные вещи и направленный на родителей бунт, когда я находился в гормональном вихре и думал, что вот останусь и буду крутым бандитом. Это была не самая продуманная схема», — объяснял музыкант.
Антон Беляев (Фото: Instagram* @therrmaitz)

Переехав в Хабаровск, Беляев нашел спасение в творчестве. Музыка стала не только страстью, но и способом выживания. Работая в ресторанах за скромную плату, он тратил заработки на развитие связей и навыков, что заложило фундамент его карьеры.

«Я работал в местах, где получал не очень много, тратя эти деньги на дальнейший, как это сейчас называется, нетворкинг», — вспоминал Беляев.
Беляев также уточнил, что интерес к музыке надо активно поддерживать, но старый «запал» вряд ли сохранитсся. Столь мощные эмоции — черта юных лет, и полностью избежать «выгорания» невозможно. Но на смену яркой страсти приходят концентрация и комфорт от рутины со своим коллективом.

Антон Беляев (Фото: Instagram* @therrmaitz)

«Со временем я стабилизировался и научился готовить себя к изменениям в крови, меня уже не рвет на куски. (...) Есть возможность концентрироваться на том, что интересно мне самому», — добавил он.
Сегодня Антон — не только фронтмен Therr Maitz, но и продюсер, композитор, а также наставник «Голоса».

Беляев признает, что музыка требует постоянного роста, так что он не собирается останавливаться на достигнутом. К тому же, полной уверенности в карьере он так ни разу и не ощутил. Антон лишь мечтает со временем добраться до этого чувства.

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Суд отменил приказ о взыскании долга по коммунальным платежам с балерины Волочковой
11 мая 2025, 06:36

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Мировой суд Москвы отменил судебный приказ о взыскании задолженности по коммунальным платежам с балерины Анастасии Волочковой. Об этом сообщили РИА Новости в судебной инстанции.
«Вынесено определение об отмене судебного приказа», — объявили в суде.
Решение об отмене вынесено после того, как 14 апреля текущего года аналогичный иск ТСЖ к Волочковой был удовлетворён, однако сумма долга не раскрывалась.

Ранее, в 2024 году, Тверской суд Москвы частично удовлетворил требование ТСЖ о взыскании с балерины более 60 тысяч рублей за коммунальные услуги за период с 2020 по 2022 год. Истцы изначально требовали 79 184 рубля.

Причина отмены последнего судебного приказа не уточняется.

Ранее сообщалось, что стала известна дата судебного заседания по иску продюсера Андрея Разина на создателей сериала «Слово пацана» из-за музыки. Речь идёт о правах на песни группы «Ласковый май» — «Седая ночь», «Розовый вечер», «Ну что же ты» и «Белые розы».

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#новости
#коммунальные платежи
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«Случилось то, чего Сарик опасался всю жизнь»: Лиза Моряк раскрыла, почему муж присутствовал при родах
Лиза Моряк объяснила причину присутствия Сарика Андреасяна рядом во время ее родов
11 мая 2025, 02:53

Сарик Андреасян и Лиза Моряк с дочкой (Фото: Instagram* @moryakliza)

Лиза Моряк, ставшая мамой во второй раз, рассказала, как муж Сарик Андреасян оказался рядом во время рождения ребенка, поддерживая любимую. Партнерские роды, которых режиссер всю жизнь избегал, стали для актрисы трогательным моментом поддержки.
10 мая 29-летняя Лиза родила дочь в московском роддоме, куда едва успела добраться из-за активных схваток, начавшихся в четыре утра. Вспоминая свои первые роды, длившиеся 18 часов, она надеялась поспать в машине, но состояние не позволило. Водитель, оказавшийся глухонемым, нервничал, путаясь на дороге, пока Лиза боролась с болью.

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«В машине у меня начались такие активные схватки, что водитель, который нас вёз, так стрессанул, что всё время что-то дёргал, ехал не по полосе, ещё впридачу оказался глухнонемым. Слава богу, что он не слышал моих стонов и вздохов», — объяснила она в личном блоге, как передает «Super.ru».
В родблоке Моряк уже не могла ни сидеть, ни стоять, а Сарик, собиравшийся уехать домой, остался по настоянию врачей, узнав, что рождение вот-вот произойдет.

Сарик Андреасян и Лиза Моряк (Фото: Instagram* @moryakliza)

Партнерские роды стали для пары неожиданным, но мощным опытом. Сарик, видя страдания Лизы, держал ее за руку, став настоящей опорой, что глубоко тронуло актрису.

«Так случилось, что у нас случились партнерские роды, которых опасался Сарик всю жизнь!... Он видел, как мне больно, сел рядом и держал меня за руку (...) Крутое чувство, чувство настоящего мужского плеча даже в таком деликатном положении!», — призналась она.
Сарик Андреасян и Лиза Моряк (Фото: кадр видео Instagram* @moryakliza)

Малышка пары Шарлиз сейчас мирно спит, а Лиза восстанавливается после эпидуральной анестезии, чувствуя слабость, но переполненная счастьем. Сарик заботится о ней, обеспечивая любимой комфорт и спокойствие.

«Я бы хотела еще раз напомнить тебе, как я тебя люблю. Ты мой друг, моя опора и партнер! Я всегда могу прятаться за твоей сильной спиной. Ты лелеешь меня, как самое ценное сокровище, которое похитил пират!», — призналась Лиза мужу.
Она также поблагодарила фанатов за теплые поздравления, обещая поделиться новыми подробностями, как только оправиться от столь значимого события.

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*Запрещенная в России экстремистская организация
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