С Ларисы Гузеевой взыскали задолженность по оплате коммунальных платежей

Лариса Гузеева (фото: Instagram* @_larisa_guzeeva_)
Мировой суд в Москве взыскал с Ларисы Гузеевой задолженность по оплате коммунальных платежей, передает РИА Новости.
Согласно информации агентства, соответствующий судебный приказ уже был вынесен. Уточняется, что иск заявлял АО «Мосводоканал».
Решение по нему, которое уже вступило в силу, приняли в марте текущего года. Сумма задолженности Гузеевой не раскрывается.
Читайте также:
Суд отменил приказ о взыскании долга по коммунальным платежам с балерины Волочковой
«Ну а как по-другому?»: уехавшая в Германию перед Днём Победы Гузеева сделала заявление
«Случилось то, чего Сарик опасался всю жизнь»: Лиза Моряк раскрыла, почему муж присутствовал при родах
*Запрещен в РФ
Решение по нему, которое уже вступило в силу, приняли в марте текущего года. Сумма задолженности Гузеевой не раскрывается.
Читайте также:
Суд отменил приказ о взыскании долга по коммунальным платежам с балерины Волочковой
«Ну а как по-другому?»: уехавшая в Германию перед Днём Победы Гузеева сделала заявление
«Случилось то, чего Сарик опасался всю жизнь»: Лиза Моряк раскрыла, почему муж присутствовал при родах
*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова