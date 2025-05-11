С Ларисы Гузеевой взыскали задолженность по оплате коммунальных платежей

Основатель группы Therr Maitz и наставник в шоу «Голос» Антон Беляев признался, что музыка спасла его от криминального пути. Он чуть не свернул на кривую дорожку в юности. Беляев поделился в интервью с «Афишей Daily» историей бунтарских лет, когда мог превратиться в «крутого бандита».