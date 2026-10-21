Платформа «Россия — страна возможностей» запускает новую информкампанию в ноябре
В ноябре 2026 года Президентская платформа «Россия — страна возможностей» запускает новую информационную кампанию по всей России.
Проект расскажет гражданам о широких возможностях для личностной и профессиональной самореализации в России, поддержке значимых инициатив и социальных лифтах, которые помогают раскрыть потенциал в разных сферах.
Платформа работает уже восемь лет. Она помогает людям получать равные возможности для личностного и профессионального роста и объединяет более 25 миллионов участников из 89 регионов России и 150 стран мира. Наблюдательный совет программы возглавляет Президент РФ Владимир Путин.
Проекты, конкурсы и олимпиады сообщества помогают найти единомышленников и полезные знакомства, поступить в вуз или пройти стажировку, найти работу мечты, продвинуться в карьере, получить персонального наставника. «Россия — страна возможностей» представляет идеи для людей разных возрастов и интересов.
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