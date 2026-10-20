Компании Подмосковья представили продукцию на международной выставке бьюти-индустрии

20 октября 2026, 22:40

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Шесть подмосковных компаний стали участниками крупнейшего события бьюти-индустрии в России, странах СНГ и Восточной Европе – 33-й Международной выставке парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM 2026. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Содействие им оказал Фонд поддержки ВЭД Московской области.



В этом году InterCHARM 2026 собрал поставщиков из более чем 30 стран и свыше 96 000 профессионалов рынка. Мероприятие объединило производителей, поставщиков, дистрибьюторов, бренды, ритейл и ключевых специалистов рынка красоты.

«Участниками выставки стали компании и ИП из Видного, Дмитрова, ООО Сергиева Посада, Королёва и Мытищ. Это производители косметической и парфюмерной продукции, роботов, систем автоматизации, декоративной косметики, препаратов на основе природных компонентов и дезинфицирующих средств», – рассказали в ведомстве.