Жителей Подмосковья приглашают принять участие в конкурсе «Время молодых»

21 октября 2026, 11:52

оригинал Фото: пресс-служба Росмолодёжи

Конкурс на всероссийскую премию «Время молодых» проводит Росмолодёжь. К участию приглашаются команды, которые совершенствуют молодёжную среду, лидеры молодёжных объединений и целые города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





В этом году премия проводится по 27 номинациям в семи тематических блоках: «Время мечтать» (для территорий и пространств), «Время любить» (для семей), «Время служить» (для героев), «Время впечатлять» (для организаторов событий), «Время объединять» (для команд), «Время вдохновлять» (для людей, которые создают возможности для других) и «Время приумножать» (для партнёров).





«Мы сделали номинации более ориентированными на разные аудитории. Региональные команды, представители медиа, бизнеса, молодые семьи, все, кто реализует молодёжную политику, могут выбрать направление, соответствующее их опыту и проектам. Нововведения позволили премии охватить всё разнообразие молодёжной среды и дать возможность рассказать о своих практиках авторам со всей страны», — заявил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.