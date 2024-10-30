Платная парковка в Подмосковье с 1 ноября 2024: в каких городах, цены и зачем ввели

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С 1 ноября в Московской области вводятся платные парковки, что поможет устранить хаотичную парковку автомобилей, включая коммерческий транспорт, который затрудняет движение на некоторых городских улицах. «Радио 1» расскажет всю необходимую информацию об этом нововведении.
Зачем вводят платую парковку в Подмосковье
Платные парковки будут введены для организации парковочных мест в нежилых зонах и борьбы с беспорядочной парковкой, включая парковку грузовых автомобилей. Всего запланировано создание 27 зон с общим количеством парковочных мест — 300.
Средства, полученные от платных парковок, будут направлены в бюджеты администраций городских округов. Эти деньги пойдут на благоустройство, ремонт и содержание территорий.
В каких городах Московской области и на каких улицах будет платная парковка
Видное
- Улица Заводская
- Советский проезд
- От улицы Советской до Сбербанка
Королёв
- Улица Железнодорожная
Красногорск
- у Дома Правительства Московской области и Московского областного суда
Реутов
- Улица Ленина
- Улица Ашхабадская
- Улица Дзержинского
Как оплачивать платную парковку
Оплата возможна через SMS на номер 7757 или в приложении «Парковки России».
Сколько времени есть на оплату и какие будут штрафы
Если водитель не оплатит парковку в течение 10 минут, ему грозит штраф в размере 2500 рублей.
Также важно покинуть место парковки в течение 10 минут после завершения парковочной сессии.
Будут ли эти парковки бесплатными по выходным
Есть один тариф с постоянной стоимостью в любое время суток:
- 40 рублей в час в районе железнодорожных станций и платформ;
- 50 рублей в час на городских улицах.
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Дайана Хусинова