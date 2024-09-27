Парковку за 0 рублей в центре Москвы сделают доступной для водителей с ноября

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Парковка за 0 рублей в центре столицы станет доступной с начала ноября по итогам тестирования динамического тарифа, сообщили в Дептрансе.
«Тестирование пилотного проекта динамического тарифа стартовало в Москве на прошлой неделе. Оно проходит успешно, поэтому с 1 ноября инновационный тариф станет доступен для всех водителей в пилотном режиме. Стоимость стоянки уже не раз составляла 0 руб., то есть участники могли оставить машину на платной парковке и не тратить деньги», — пояснили в ведомстве.Там добавили, что в набор улиц, участвующих в проекте, входят: Рождественский бульвар, Никитский переулок, а также Тверская Застава, Ильинка и Новая площадь. Ценник на парковку будет варьироваться, исходя из загруженности на участке и начинаться с 0 рублей. Ценовой потолок составляет 800 рублей в час.
«Действовать такие условия будут в ходе пилотного проекта, далее механика будет дорабатываться на основе обратной связи от водителей», — резюмировали в Дептрансе.Ранее сообщалось, на каких специалистов в Москве повышенный спрос.
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Никита Кротов