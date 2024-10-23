Автоэксперт Сажин заявил о пагубных последствиях сокращения парковок во дворах

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Автоэксперт Владимир Сажин раскритиковал идею о сокращении парковочных мест во дворах, поскольку это приведёт к расколу общества на богатых и бедных.
Он отметил, что неправильно забирать у человека желание иметь собственный автомобиль и парковать его возле дома.
Также он отметил, что подобные инициативы плохо скажутся на автопроме страны.
Он отметил, что для решения проблемы парковок во дворах необходимо при строительстве жилищных комплексов разрабатывать и транспортную инфраструктуру.
А в Санкт-Петербурге скоро можно будет оплачивать парковку дистанционно в приложении. Такую функцию анонсировал сервис 2ГИС.
Ранее сообщалось, что парковка за 0 рублей в центре столицы станет доступной с начала ноября по итогам тестирования динамического тарифа.
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Также он отметил, что подобные инициативы плохо скажутся на автопроме страны.
«На первый взгляд инициатива кажется правильной, но она, к сожалению, приведёт к расколу общества на богатых и бедных. Мы одно будем лечить, уменьшая количество машин во дворах, но парализуем их производство. Автомобиль должен продаваться и ездить. Нельзя в один момент похоронить автомобили. Человек, который купил квартиру, хочет иметь и автомобиль в семье. Транспортная доступность не во всех городах хорошо развита, чтобы сокращать парковочные места в эконом-классе», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
Он отметил, что для решения проблемы парковок во дворах необходимо при строительстве жилищных комплексов разрабатывать и транспортную инфраструктуру.
А в Санкт-Петербурге скоро можно будет оплачивать парковку дистанционно в приложении. Такую функцию анонсировал сервис 2ГИС.
«Новая опция повысит удобство и сэкономит время автовладельцев – не нужно ходить в поиске столбика с номером парковки и скачивать отдельное приложение для оплаты – гораздо проще оплатить, не выходя из машины и навигатора», – приводит «Петербургский дневник» комментарий продакт-менеджера транспорта сервиса Михаила Скринника.
Ранее сообщалось, что парковка за 0 рублей в центре столицы станет доступной с начала ноября по итогам тестирования динамического тарифа.
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Мелисса Тимофеева