PlayHub «Ферма» в Котельниках признан лучшей игровой площадкой

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
«Ферма»
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Дайана Хусинова
Фото: Министерство жилищной политики Московской области
Фото: Минобороны РФ
«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проверил подготовку специалистов Воздушно-космических сил в Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина в Воронеже», — указано в сообщении.По данным министерства, глава академии Геннадий Зиборов рассказал руководителю МО РФ о подготовке летчиков, инженеров, кадров беспилотной авиации, радиоэлектронной борьбы и других специальностей.
«Курсанты академии летных специальностей, а также специалисты беспилотной авиации в ходе обучения выполняют практические полеты и гарантированно имеют необходимый уровень налета для выпускника», — доложил Зибров.Ранее сообщалось, что министр обороны Андрей Белоусов отправил телеграммы российским военным, освобождавшим населенные пункты Мемрик и Новогродовка в ДНР.
«Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 30-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением от врага населенного пункта Новогродовка Донецкой Народной Республики», — поделились в МО РФ.Читайте также:
Фото: пресс-служба администрации г. о Клин
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
«Ребята были вынуждены покинуть родной Курск и временно переехать к нам. Команда нашего учреждения прилагает все усилия, чтобы пребывание детей в Подмосковье стало поистине незабываемым и наполненным новыми открытиями», — сказала директор семейного центра «Вдохновение» Елена Старшинова.В ходе экскурсии ребята посетили Коломенский кремль, прогулялись по старинным улицам города, осмотрели экспозицию Музея боевой славы и прокатились по реке на теплоходе.
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
«Он занимался правозащитой до 2022 года. Случилась трагедия, его госпитализировали в тяжелом состоянии, он был в коме. Потом его выписали, мы думали, что он пойдет на поправку, но медики сказали, что быстро ожидать поправки не стоит и это займет много времени», — пояснила Меркачева.Сванидзе скончался в 69 лет в Москве. Известно, что в 2023 году он перенес инсульт, сообщали СМИ.
Фото: istock/Ekaterina Krasnikova
«Все системы пожаротушения рассчитаны на работу в нормальных условиях. При атаке беспилотника все системы пожаротушения разрушаются, надеяться на их корректную работу не стоит. Наиболее эффективное средство защиты зданий и сооружений сегодня это РЭБ — радиоэлектронная борьба», — сказал эксперт.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
«Площадка, на которой проведут акцию, расположена в микрорайоне Школьный деревни Брехово. В рамках акции жители округа вместе с сотрудниками подмосковного Комитета лесного хозяйства, посадят на территории поселения сосны и ели», — говорится в сообщении.Акция начнётся в 10 утра. До места проведения будет организован трансфер: автобусы будут ожидать у стадиона «Арена Химки» по адресу улица Кирова, дом №24 с 8:00 до 8:30. Обратный трансфер от деревни Брехово отправится в час дня.
Фото: пресс-служба Минтера МО
«Благоустройство пешеходных дорожек началось в мае. Всего было облагорожено 26 «народных троп» общей протяжённостью более 1,9 метра», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что пешеходные коммуникации обустраивают там, где они наиболее востребованы жителями и появились стихийно. Благодаря программе «Пешком» проход по дорожкам становится более комфортным. Сообщается также, что в минувшем году на территории Орехово-Зуевского округа благоустроили 24 пешеходные дорожки, их общая протяжённость составила свыше 3,1 м.
Фото: Министерство энергетики Московской области
Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области