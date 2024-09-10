В Подмосковном Ступино откроется новый памп-трек

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В городском округе Ступино в рамках реконструкции парка имени Николая Островского планируется создание памп-трека, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
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Дайана Хусинова