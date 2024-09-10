В Дрезне открылось дошкольное отделение школы №1

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области
В городе Дрезна Орехово-Зуевского района после капитального ремонта открылось дошкольное отделение Дрезненской школы № 1, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Ремонтные работы велись с января 2024 года в рамках президентской программы по капитальному ремонту образовательных учреждений.
Во время ремонта строители обновили фасад здания, крышу и входные группы, заменили окна и двери, а также провели ремонт инженерных сетей и сантехники внутри помещений.
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Во время ремонта строители обновили фасад здания, крышу и входные группы, заменили окна и двери, а также провели ремонт инженерных сетей и сантехники внутри помещений.
«Были отремонтированы все коммуникации, замена отопительной системы, водоснабжения. Сейчас у нас очень тепло, у нас теплые полы на первом этаже, во всех игровых, во всех спальнях», — отметила директор Дрезненской средней школы № 1 Ирина Дегтярева.
Дайана Хусинова