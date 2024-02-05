Пленный ВСУ раскрыл страшные потери ВСУ

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Командир батальона ВСУ потерял 70% военных своего подразделения всего за две недели. Об этом рассказал попавший в плен ВС РФ украинский военнослужащий Фёдор Дыбиц. Его слова передает Минобороны России.
«За последние две недели комбат положил людей — 70% батальона. Отправил на убой с одними автоматами против гранатомётов. Даже лопаток не было, чтобы окопаться», — приводит ведомство слова пленного бойца ВСУ.
По его словам, украинские военные даже не могли спрятаться от беспилотников ВС РФ. Они также отмораживали себе руки и ноги, получали различные ранения, некоторых засыпало минами, и они не имели никаких шансов на выживание.
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Элина Позднякова