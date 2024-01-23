Раненный российский военный взял в плен шестерых бойцов ВСУ

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Командир боевой машины, сержант Денис Шамалюк рассказал, как с ранениями взял в плен шестерых солдат украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости.
Из подвала донеслись крики: «Не стреляйте, у нас раненный». Тогда Шамалюк начал ждать выхода военных. Шесть бойцов ВСУ покинули подвал и российский солдат приказал им сдать оружие. Раненному украинскому бойцу была оказана медицинская помощь, а сам Шамалюк доставлен в медбатальон.
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Анастасия Чинкова