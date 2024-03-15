Площадь посевов коки в Колумбии в 2023 году побила рекорд

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В апреле 2023 года площадь посевов куста коки в Колумбии достигла исторического максимума. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные данные по площадям, засеянным кокой (SIIMA), предоставленным Национальной полицией.
Более 90% мировых плантаций коки расположены в так называемом «Андском наркотреугольнике», который включает в себя Колумбию, Перу и Боливию. В незначительном количестве коку выращивают в Панаме, Эквадоре, юго-западе Венесуэлы и северо-востоке Бразилии. Ежегодно сотни тонн кокаина поставляют из Южной Америки в США, а также в европейские порты.
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