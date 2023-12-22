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В Санкт-Петербурге в бананах из Бельгии нашли более 100 кг кокаина

ФТС: в порту Санкт-Петербурга на судне из Бельгии нашли 100 кг кокаина в бананах
22 декабря 2023, 14:23
Фото: istock / liorpt

Фото: istock / liorpt

В порту Санкт-Петербурга таможенники задержали 100 килограмм кокаина в прибывшем из Бельгии морском судне. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на ФТС России.

«Сотрудники Балтийской и Северо-Западной оперативной таможен совместно со службой экономической безопасности управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предотвратили два факта контрабанды кокаина общим весом более 100 кг», — сообщили в таможенной службе.
Два уголовных дела, возбужденных по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в особо крупном размере), передали в следственные подразделения МВД России на транспорте.


На этой неделе в Москве обнаружили 600 кг кокаина стоимостью более 2,5 млрд рублей. По данным ФСБ, партия прибыла из Латинской Америки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ук
#сотрудники
#рф
#наркотики
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Рэпер Vasio, принявший участие в вечеринке Ивлеевой, арестован на 15 суток
22 декабря 2023, 15:29

Фото: iStock/Rawf8

Принявший участие в вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой рэпер Vasio (Николай Васильев) арестован на 15 суток, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, самая обсуждаемая вечеринка последних дней состоялась 20 декабря в столичном клубе MUTABOR. Главные звёзды российского шоу-бизнеса собрались на праздник со строгим дресс-кодом — «чем меньше одежды — тем лучше».

Гвоздём программы стал рэпер Vasio, пришедший на вечеринку в одном носке на причинном месте. Больше никакой одежды исполнитель на себя надевать не стал.

Как сообщает Baza, Лефортовский суд Москвы принял решение об аресте эпатажного рэпера на 15 суток.

Напомним, вчера депутат Государственной думы Дмитрий Гусев призвал руководителе главных каналов вырезать из эфира всех звёзд, засветившихся на вечеринке.

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#москва
#арест
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Водитель погиб в ДТП с горящей «Газелью» на трассе в Подмосковье
22 декабря 2023, 15:25

Фото: телеграм-канал ГУ МВД РФ по МО

В Подмосковье грузовик выехал на встречную полосу движения и столкнулся с «Газелью», которая после этого загорелась. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«Авария произошла рано утром в пятницу на 1-м км автодороги А-107 у села Сынково. Грузовой автомобиль «Вольво» совершил встречное столкновение с машиной «Газель», после чего последняя загорелась. В результате ДТП погиб один из водителей», – сказали в пресс-службе.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и все обстоятельства произошедшего.

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#подмосковье
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Ушел из жизни актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы»
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы» Борис Матвеев
22 декабря 2023, 15:15

Фото: istock / SergeyPankratov

Скончался советский и российский актер театра, кино и сериалов Борис Матвеев. Заслуженный артист РФ умер 21 декабря.

Борис Иванович Матвеев родился в 1949 году. В 1975-м окончил Российский Государственный институт Сценических Искусств. Играл в Ленинградском ТЮЗе, Челябинском ТЮЗе, Рижском ТЮЗе, Театре имени Ленинского комсомола в Петербурге.

Впервые на экранах актер появился в 1980 году, снявшись в фильме «Братья Рико».

Матвеев известен по ролям в российских сериалах, среди которых «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Тайны следствия».

До этого сообщалось, что на 91 году жизни скончался основатель и многолетний художественный руководитель Московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#смерть
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В Свердловской области возбудили дело на женщину, закопавшую сына в сугроб
22 декабря 2023, 15:12

Фото: iStock/Akintevs

В Свердловской области возбудили дело против женщины, которая закопала своего новорождённого сына в сугроб, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Следственный комитет по региону.
По информации следствия, 20 декабря женщина приехала на дачу к свёкру в закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Свободный, чтобы в тайне от всех родить ребёнка. Она родила в бане, где на утро её нашёл свёкр. Он побежал за помощью, а когда вернулся, то обнаружил ребёнка закопанным в сугроб.

В настоящий момент новорождённый мальчик находится в реанимации, госпитализация потребовалась и его матери.

В отношении женщины возбудили уголовное дело за покушение на убийство новорождённого.

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Убийца офицера Ржицкого Денисенко признал, что действовал по заданию СБУ
22 декабря 2023, 14:55

Фото: iStock/Artem Zakharov

Киллер, убивший замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого признал, что действовал по заданию Службы безопасности Украины, об этом сообщает прокуратура по Краснодарскому краю.
Напомним, Ржицкого застрелили в июле 2023 года. Подозреваемый Сергей Денисенко был задержан на съемной квартире в Туапсе, в ходе обыска был обнаружен пистолет с глушителем, из которого и был застрелен Ржицкий.

Как сообщили в краевой прокуратуре, Денисенко признал свою вину в полном объёме, а также заявил, что действовал по заказу Службы безопасности Украины.

Отмечается, что срок следственных действий по этому делу был продлён до 10 февраля. Завершить расследование планируют в первом квартале 2024 года.

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#убийство
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«А нам все равно»: После падения Деда Мороза с 24-го этажа детский праздник продолжился
В челябинском ЖК продолжили детский праздник после смертельного падения Деда Мороза
22 декабря 2023, 14:48

Фото: istock / Aguus

В жилом комплексе в Челябинске организаторы продолжили детский праздник после падения Деда Мороза с 24-го этажа. Об этом информирует издание «Магнитогорск онлайн».
О том, что альпинист в костюме Деда Мороза сорвался с высоты, стало известно утром 22 декабря.

Директор сервисной компании «Март» Ксения Наумкина заявила, что если бы праздник закончился, что дети стали бы еще больше распаривать.

«Понятно, что взрослые практически все все поняли, но дети же не виноваты», — сказала она.
Сервисная компания пригласила альпиниста в качестве Деда Мороза на праздник первый раз за все время. Директор отметила, что они сами выбирают место спуска. В связи с трагедий, организация предложит помощь близким погибшего.

Альпинист хотел эффектно поздравить детей, но упал с высоты. Предварительно, мужчина перепутал веревки.

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Подмосковные спасатели вытащили мужчину из разбитой кабины грузовика
22 декабря 2023, 14:48

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Зажатого в разбитом грузовике водителя спасли работники ГКУ МО «Мособлпожспас». Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
22 декабря произошла авария двух грузовых автомобилей Shacman и Foton, в результате которой водитель одного из грузовиков оказался заблокирован в кабине машины.

«Прибыв на место аварии, работники противопожарно-спасательной службы с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента вызволили 43-летнего мужчину из большегруза, закрепили пострадавшего на жёстких носилках и транспортировали в карету скорой. С подозрениями на переломы костей таза и конечностей водителя грузовика увезли в Подольскую областную клиническую больницу. Второму участнику дорожного происшествия специалисты оказали психологическую помощь», — рассказал старший смены Максим Мацнев.

Стоит отметить, что ДТП произошло на 74 километре автомобильной дороги М-2 «Крым» в городском округе Чехов.

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Жительница США подала в суд на клинику из-за беременности после стерилизации
В США женщина забеременела после оплаченной стерилизации и подала на врача в суд
22 декабря 2023, 14:34

Фото: istock / Siarhei Khaletski

В США женщина подала в суд на врача из-за беременности, которая произошла после операции по стерилизации. Об этой ситуации пишет Texas Tribune.

В 2014 году 31-летняя жительница Техаса Гриссель Веласко собиралась рожать с помощью кесарева сечения по медицинским показаниям. Это был третий ребенок американки, поэтому она решилась больше не рисковать и попросила медиков провести стерилизацию — перевязать ей маточные трубы.

Женщина заплатила за процедуру, которую должны были провести одновременно с предстоящим кесаревым сечением.

Спустя год она узнала, что снова беременна. Тогда плоду было уже 5 месяцев. Девушка было тяжело от этого, внезапная беременность у нее депрессию и апатию. Практически спустя 10 лет она приняла решения подать иск против главврача клиники за предоставление некачественных медицинских услуг. Если суд встанет на сторону женщины, она может получить до 250 тысяч долларов.

Главврач больницы заявил, что не сделал операцию, так как в карточке пациентки не было сведений о процедуре. Помимо этого, она не выждала положенные по закону Техаса 30 дней, которые должны пройти с момента решения о перевязке маточных труб до операции. Отмечается, что пострадавшая подписала все необходимые документы и подтвердила, что больше не хочет иметь детей.

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#суд
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#ребёнок
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#документы
#операции
#беременность
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В международном аэропорту Калуги ввели план «Ковер» из-за налета украинских БПЛА
22 декабря 2023, 14:26

Фото: iStock/Aleksei Smyshliaev

В международном аэропорту «Калуга» введен план «Ковер» из-за множества украинских беспилотников в небе над Калужской областью, задержаны вылеты и прилеты. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
«Двадцать второго декабря 2023 года в международном аэропорту "Калуга" был введен план "Ковер" в связи с появлением БПЛА в небе над Калужской областью», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что из-за введения плана задержаны вылеты и прилеты. Самолеты, которые находятся в полете перенаправляются на запасные аэродромы.

Штатная работа аэропорта возобновится после снятия плана.

По последним данным, в Калужской области уже сбили четыре вражеских беспилотника. Напомним, Калуга находится примерно в 200 км от Москвы.

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