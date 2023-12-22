В Санкт-Петербурге в бананах из Бельгии нашли более 100 кг кокаина

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В порту Санкт-Петербурга таможенники задержали 100 килограмм кокаина в прибывшем из Бельгии морском судне. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на ФТС России.
«Сотрудники Балтийской и Северо-Западной оперативной таможен совместно со службой экономической безопасности управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предотвратили два факта контрабанды кокаина общим весом более 100 кг», — сообщили в таможенной службе.Два уголовных дела, возбужденных по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в особо крупном размере), передали в следственные подразделения МВД России на транспорте.
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Алина Юрчак