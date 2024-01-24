В петербургском порту задержали больше тонны кокаина, спрятанного в кофе

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В порту Санкт-Петербурга задержали больше тонны кокаина, спрятанного среди мешков с кофе, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, груз задержали в Большом порту Санкт-Петербурга.
Известно, что груз прибыл из бельгийского города Антверпена. Сотрудники таможенной службы начали сканирование содержимого и заметили среди мешков с кофе десятки брикетов.
Груз отправили на экспертизу, которая установила, что в этих самых брикетах находилось 1200 килограммов кокаина. По факту случившегося возбуждено уголовное дело за контрабанде наркотиков в особо крупном размере.
Напомним, вчера бывшей студентке медицинского колледжа предъявили обвинение в покушение на контрабанду наркотиков.
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Известно, что груз прибыл из бельгийского города Антверпена. Сотрудники таможенной службы начали сканирование содержимого и заметили среди мешков с кофе десятки брикетов.
Напомним, вчера бывшей студентке медицинского колледжа предъявили обвинение в покушение на контрабанду наркотиков.
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Евгения Парфентьева