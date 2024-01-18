Победительница конкурса «Подмосковный врач» Афанасьева поделилась секретом успеха

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Офтальмолог Марина Афанасьева, работающая в поликлинике №6 Мытищинской больницы, стала обладательницей премии «Подмосковный врач», важными составляющими её успеха стали постоянное совершенствование в профессии и внимание к пациентам, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Требовательна к себе и другим. Поэтому высоко ценю такие качества, как трудолюбие, самоотдачу, постоянное самосовершенствование и профессиональный рост. Ставлю перед собой задачу — не только помогать людям сохранить зрение, но научиться уважать свое здоровье», — сказала Афанасьева.
Стаж Марины Афанасьевой в профессии составляет более 20 лет. За это время она помогла множеству людей, и когда в конце минувшего года были объявлены результаты конкурса, доктор получила десятки поздравлений от пациентов.
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