В Каширской больнице проведут единый день диспансеризации

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Единый день диспансеризации состоится в Каширской больнице в субботу, 20 января, проверить здоровье приглашаются все желающие, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«В ходе диспансеризации врачи проверят у пришедших артериальное и внутриглазное давление. Обследования включают также флюорографию, маммографию, ЭКГ, анализы крови на сахар и холестерин, анализ ПСА (на простатический специфический антиген) для мужчин и мазок из шейки матки для женщин моложе 69 лет», — говорится в сообщении.Диспансеризация будет проводиться с 8 утра до 13:00 в помещении взрослой поликлинике по адресу: город Кашира-1, улица Генерала Белова, дом №1.
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