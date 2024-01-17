В Московской области назван топ-3 муниципалитетов по сдаче донорской крови

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Воскресенск, Щёлково и Орехово-Зуево стали муниципалитетами Московской области с самым развитым донорским движением. Такие данные привела главврач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.
«В прошлом году в трёх округах региона жители выполнили больше всего донаций. Это Воскресенск, Щёлково и Орехово-Зуево. Их показатели превысили максимальный уровень развития донорства крови и её компонентов, озвученный Всемирной организацией здравоохранения – 31,5 донации на 1 тыс человек в год», – рассказала Аппалуп, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.Также в пятёрку лидеров донорского движения вошли Дубна и Луховцы.
Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 8 до 14 часов по адресу: Москва, ул. Металлургов, 37А.
Телефон координационного центра донорства крови: 8 (495)305-77-00.
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