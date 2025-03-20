Почти четверть россиян пытались сменить мобильного оператора с сохранением номера

Депутат Городской думы от партии ЛДПР и председатель комиссии по ЖКХ города Тарусы Евгений Руденко, который на днях призвал женщин почаще носить короткие юбки для повышения демографии в России, заявил, что его предложение не нарушает ни закон, ни этику, и призвал перестать хайповать на этой теме.