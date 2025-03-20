Почти четверть россиян пытались сменить мобильного оператора с сохранением номера

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Согласно свежим данным опроса ВЦИОМ, 23% россиян в течение последних двух лет пробовали сменить своего мобильного оператора, сохранив при этом номер телефона. При этом абсолютное большинство респондентов (98%) осведомлены о возможности такой смены. Об этом пишет РИА Новости.
Из тех, кто пытался сменить оператора, 60% успешно осуществили этот процесс, в то время как 5% столкнулись с трудностями и не смогли сохранить свой номер. Основными проблемами при смене оператора стали временная потеря связи (10% респондентов) и назойливые звонки сотрудников старого оператора с предложениями остаться (8%).
Опрос был проведен с 27 февраля по 4 марта 2025 года среди 2000 россиян старше 18 лет, пользующихся мобильной связью. Метод исследования — интернет-опрос на базе вероятностной панели «ВЦИОМ-Онлайн». Предельная погрешность составляет 3,1% с вероятностью 95%.
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Опрос был проведен с 27 февраля по 4 марта 2025 года среди 2000 россиян старше 18 лет, пользующихся мобильной связью. Метод исследования — интернет-опрос на базе вероятностной панели «ВЦИОМ-Онлайн». Предельная погрешность составляет 3,1% с вероятностью 95%.
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Дарья Осипова