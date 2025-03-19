Названы простые способы почистить украшения в домашних условиях

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Чистить украшения необходимо не реже чем раз в два-три месяца. Геммолог и владелец ювелирного дома EIRINE Ирина Шамилова рассказала о простых и безопасных способах очистки ювелирных изделий с бриллиантами.
«Самый доступный способ — очистка с помощью обезжиривающего средства, например, жидкости для мытья посуды. Смешайте теплую воду с небольшим количеством средства и погрузите украшение в раствор на 30 минут, затем аккуратно почистите камни мягкой щеткой. После этого промойте украшение теплой водой и высушите замшевой тканью», — рассказала Шамилова в беседе с «Известиями».
Она уточнила, что этот метод очень подходит для ограненных бриллиантов, так как очищает даже труднодоступные места.
Также эксперт посоветовала использовать газированную воду для быстрой очистки украшений. По ее словам, его надо оставить в стакане с минералкой на ночь. За это время углекислый газ удалит всю налипшую грязь. Утром изделие нужно промыть водой и вытереть мягкой тканью.
Для дезинфекции украшения можно опустить его на несколько минут в емкость с водкой, потом также промыть и высушить.
Шамилова отметила, что украшения необходимо самостоятельно чистить раз в два-три месяца. Для глубокой очистки можно раз в год сдавать ювелирные изделия соответствующему специалисту.
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