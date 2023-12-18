Почётный гражданин Подмосковья летчик- космонавт Борис Волынов отмечает 89-летие

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Почетному гражданину Подмосковья Борису Валентиновичу Волынову исполнилось 89 лет. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Борис Волынов родился 18 декабря 1934 г. в городе Иркутске. Он является летчиком-космонавтом СССР отряда космонавтов «Гагаринского набора» с 1960 года,командир космических кораблей «Союз-5» и Союз-21», а также орбитальной станции «Салют-5».Кроме этого им была осуществлена Осуществил первая в мире стыковка двух пилотируемых кораблей, время которая составила 4 часа 35 минут.
Помимо этого Волынов является кандидатом технических наук с 1980 года и автором публикаций и книг, посвящённых исследованию и освоению космического пространства. Как кандидат наук выступал с докладами на международных и межведомственных научных конференциях, симпозиумах, семинарах, научных чтениях.
Стоит отметить, ему принадлежит мировой рекорд профессиональной деятельности в отряде космонавтов - 30 лет: от слушателя космонавта до командира отряда космонавтов . Также с 2012 года - доверенное лицо президента Российской Федерации.
Читайте также:
Воробьёв присвоил Михалкову звание Почётного гражданина Московской области
Почетный гражданин Московской области Борис Громов отмечает юбилей
Выдающийся физик Юрий Драгунов отмечает день рождения
Помимо этого Волынов является кандидатом технических наук с 1980 года и автором публикаций и книг, посвящённых исследованию и освоению космического пространства. Как кандидат наук выступал с докладами на международных и межведомственных научных конференциях, симпозиумах, семинарах, научных чтениях.
Читайте также:
Воробьёв присвоил Михалкову звание Почётного гражданина Московской области
Почетный гражданин Московской области Борис Громов отмечает юбилей
Выдающийся физик Юрий Драгунов отмечает день рождения
Мира Полтева