Воробьёв присвоил Михалкову звание Почётного гражданина Московской области

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв присвоил Никите Михалкову звание «Почётный гражданин Московской области». Церемония вручения знака прошла в Российском фонде культуры, который возглавляет советский и российский режиссёр. На неё пригласили преподавателей и студентов Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова.
«Никита Сергеевич, ваша семья, ваш род живет в Подмосковье. И вы делаете добрые дела, о которых, как, наверное, это и должно быть, многие не знают. Не место красит человека, а человек место. Мне кажется, вы так живёте, что украшаете любое место – и в качестве преподавателя, и как режиссёр, и актёр, которого мы очень любим. Но самое главное, вы человек с большой буквы», – сказал губернатор.Уже более 20 лет при поддержке Союза кинематографистов России, возглавляемого Никитой Сергеевичем, в Московской области ежегодно проводится Международный фестиваль KRASNOGORSKI. Это крупнейший спортивный киноконкурс Восточной Европы и стран СНГ. В нём участвуют только премьерные показы.
«Звание Почётного гражданина Московской области – очень дорогая награда. Я бесконечно благодарен руководству Подмосковья и лично Андрею Юрьевичу Воробьёву, с которым мы давно дружим. Я чувствую, что люди, живущие в области, ценят его вклад в развитие этого замечательного края, – сказал Михалков.Кроме того, он отметил, что Московская область – последний рубеж в Великой Отечественной войне, который имеет огромное значение для изучения истории страны, и подарил губернатору книгу стихов отца, писателя и поэта Сергея Владимировича Михалкова.
Никита Михалков не раз прославлял природу Московской области в своих работах – культовом фильме «Родня» (Звенигород, Пущино), картине «Свой среди чужих, чужой среди своих» (усадьба Марфино), «Утомлённые солнцем» (Бронницы, Одинцово и Балашиха), а также в ленте «Неоконченная пьеса для механического пианино», которая полностью снята в Пущине.
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