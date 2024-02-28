Под Подольском открыли временный мост, построенный всего за три месяца

Фото: телеграм-канал Григория Артамонова
«Протяжённость моста – 78 м., ширина – 10,5 м. Пешеходная зона размещена с двух сторон. Выполнили устройство ограждений, двухслойного асфальтобетонного покрытия. Мост рассчитан на движение только легковых автомобилей и автобусов малой категории. Грузоподъёмность объекта – не более 80 тонн», – написал Артамонов в своём телеграм-канале.Он также пообещал усилить патрулирование моста.
«Люди очень ждали этого. Все рады. По срокам всё выполнили, как и обещали. До конца не верили, что это возможно. Тот, кто сам делал что-то своими руками, понимает, какая масштабная работа проведена», – поделился староста деревни Кутьино Владислав Сулима.В этом населённом пункте живут около порядка 300 человек. Чтобы сдать объект вовремя, специалисты Мосавтодора часто работали в ночную смену, без перерывов на праздничные и выходные дни.
«Впереди – строительство основного моста. Разработали кардинально другой проект, чтобы сделать его надёжным и долговечным. В апреле приступим к устройству свайного основания, чтобы уже летом начать монтаж подходов и опор, а в августе – пролётного строения. Планируем, что до конца года объект будет встречать автолюбителей и пешеходов», – добавил Артамонов.По его словам, открытие моста позволит продлить маршрутную сеть. В ближайшее время он намерен обсудить со старостами расположение остановок общественного транспорта и устройство освещения.
Мост автодороги «Кутьино – Дубровицы» обрушился 10 ноября 2023 года. Вместе с ним рухнул проезжавший по мосту автомобиль. Пострадала женщина-водитель. Позже власти муниципалитета передали пострадавшей новую машину.
Читайте также:
Движение по временному мосту в деревне Кутьино откроют в феврале
Подмосковье поможет Москве с ремонтом рухнувшего под Подольском моста
Пострадавшей при обрушении моста в Подольске женщине передали новый автомобиль