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Под Подольском открыли временный мост, построенный всего за три месяца

28 февраля 2024, 13:06
Фото: телеграм-канал Григория Артамонова

Фото: телеграм-канал Григория Артамонова

В деревне Кутьино открыли движение по временному мосту, сообщил глава городского округа Подольск Григория Артамонов. Сооружение построили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва всего за три месяца.
«Протяжённость моста – 78 м., ширина – 10,5 м. Пешеходная зона размещена с двух сторон. Выполнили устройство ограждений, двухслойного асфальтобетонного покрытия. Мост рассчитан на движение только легковых автомобилей и автобусов малой категории. Грузоподъёмность объекта – не более 80 тонн», – написал Артамонов в своём телеграм-канале.
Он также пообещал усилить патрулирование моста.

«Люди очень ждали этого. Все рады. По срокам всё выполнили, как и обещали. До конца не верили, что это возможно. Тот, кто сам делал что-то своими руками, понимает, какая масштабная работа проведена», – поделился староста деревни Кутьино Владислав Сулима.
В этом населённом пункте живут около порядка 300 человек. Чтобы сдать объект вовремя, специалисты Мосавтодора часто работали в ночную смену, без перерывов на праздничные и выходные дни.
«Впереди – строительство основного моста. Разработали кардинально другой проект, чтобы сделать его надёжным и долговечным. В апреле приступим к устройству свайного основания, чтобы уже летом начать монтаж подходов и опор, а в августе – пролётного строения. Планируем, что до конца года объект будет встречать автолюбителей и пешеходов», – добавил Артамонов.
По его словам, открытие моста позволит продлить маршрутную сеть. В ближайшее время он намерен обсудить со старостами расположение остановок общественного транспорта и устройство освещения.

Мост автодороги «Кутьино – Дубровицы» обрушился 10 ноября 2023 года. Вместе с ним рухнул проезжавший по мосту автомобиль. Пострадала женщина-водитель. Позже власти муниципалитета передали пострадавшей новую машину.

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#подольск
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#подмосковье
#московская область
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В Дзержинском ищут подрядчика на ремонт дороги
28 февраля 2024, 13:18

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Асфальт на участке улицы Садовая в подмосковном Дзержинском планируют отремонтировать, подряд на работы выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

«Подрядчик должен будет отремонтировать асфальтобетонное покрытие на улице Садовая, протяжённость участка составляет 1,06 км», — говорится в сообщении.

Начальная стоимость лота составляет 14 миллионов 668 тысяч 609 рублей 20 копеек. Заявки принимаются до 5 марта текущего года. Извещение о проведении аукциона размещено в Единой информационной системе в сфере закупок. Заказчик — администрация городского округа Дзержинский.

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#дзержинский
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#торги
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Замглавы Дубны Потапенко провел заседание противопаводковой комиссии
28 февраля 2024, 13:03

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

заместитель главы г.о. Дубна Владимир Потапенко провёл заседание противопаводковой комиссии с участием представителей МЧС МО и Министерства гражданской защиты МО. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Мероприятие проводилось по поручению главы округа Максима Тихомирова.

«В рамках совещания обсудили возможное развитие ситуации с учётом снежной зимы. Дополнительно была проведена авиаразведка беспилотным летательным аппаратом, в ходе которой оценили снежно-ледовую обстановку возможных зон подтопления в Дубне и вокруг города», — поделился Максим Тихомиров.

Кроме этого, по итогам заседания пройдет встреча комиссии по чрезвычайным ситуациям, в рамках которой будет разработан план для учреждений города, чтобы весеннее половодье прошло без критических последствий.

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В пяти подмосковных округах прошли комплексные работы по содержанию дорог
28 февраля 2024, 12:55

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Работы по содержанию дорог провели в 5 округах Московской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы проводились Мосавтодором, в рамках которых дорожные элементы были приведены в нормативное состояние.

«Дорожные службы восстановили неработающий светофор в Люберцах в деревне Марусино на ул. Заречная, заменили поврежденный дорожный знак на автомобильной дороге в Раменском на ул. 100-й Свирской Дивизии, очистили остановочный пункт в Красногорске рядом со станцией МЦД Нахабино и установили дорожные знаки в Озёрах на ул. Свердлова, а также очистили придорожную полосу в Долгопрудном на Московском шоссе рядом со станцией Водники», — поделились в пресс-службе.

Помимо этого, подобные дефекты могут привести к аварийным ситуациям на дорогах при несвоевременном устранении.

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Названа дата открытия крупнейшей школы городского округа Мытищи
28 февраля 2024, 12:37

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой

Открытие самой большой школы Мытищ запланировано на 1 сентября этого года. Сегодня общая строительная готовность образовательного учреждения в ЖК «Новое Медведково» составляет 48%, сообщила глава городского округа Юлия Купецкая.
«Уже выполнены монолитные и кладочные работы, завершён первый этап по кровле, установлены окна. Закрыт тепловой контур здания, запущено отопление. Идёт отделка технических помещений. Также строители выполняют устройство инженерных систем – это водоснабжение, канализация, электричество и вентиляция», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.
Она добавила, что площадь школы – более 21 тыс. кв. метров. По словам Купецкой, микрорайон 17А – один из самых молодых и густонаселённых в муниципалитете. Там живет много семей с детьми. Предполагается, что новая школа на 1735 мест значительно разгрузит существующую гимназию №33.

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#юлия купецкая
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#подмосковье
#московская область
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Подмосковным сервисом «Градпроработка онлайн» воспользовались свыше 7 млн раз
28 февраля 2024, 12:25

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

К подмосковному сервису, который помогает оценить градостроительный потенциал участка, обратились более 7 млн раз. Об этом сообщила пресс-служба Мособлархитектуры.
Бесплатный онлайн-сервис «Градпроработка онлайн» работает на геопортале Подмосковья почти 5 лет.

«Сервис «Градпроработка онлайн» — это цифровая градостроительная платформа, позволяющая мгновенно, в режиме онлайн получить информацию о потенциале земельного участка. <…>С начала 2024 года к нему обратились уже более 300 тысяч раз, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это говорит о постоянном росте популярности «Градпроработки». Подобная статистика показывает высокую востребованность ресурса. Для получения информации о земельном активе достаточно ввести в поисковой строке его кадастровый номер», — поделился министр по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко.

Стоит отметить, что благодаря данному сервису жителям и инвесторам региона предоставляются широкие возможности для понимания градостроительного развития территории.

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#владислав гордиенко
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Путин прибыл на прощание с Вячеславом Лебедевым
28 февраля 2024, 12:11

Фото: сайт Кремля

Глава России Владимир Путин прибыл 28 февраля в Колонный зал Дома офицеров. Там проходит прощание с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, сообщает РГ.
Президент принёс с собой большой букет красных роз, которые возложил к гробу. После этого он направился к вдове и дочери Вячеслава Лебедева, чтобы лично выразить соболезнования.

В Колонном зале находятся траурные венки с подписанными лентами - от президента РФ, от администрации президента, от заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, от председателя правительства РФ Михаила Мишустина, от Совета Федерации и Госдумы

После церемонии прощания в храме Христа Спасителя пройдет отпевание Лебедева, его проведет патриарх Московский и всея России Кирилл.

Вячеслав Лебедев умер 23 февраля на 81-ом году жизни, погребение пройдёт на Новодевичьем кладбище. Газета «Коммерсант» назвала причиной его смерти длительное онкологическое заболевание. Лебедев возглавлял Верховный Суд Российской Федерации с 25 декабря 1991 года, с 1989 по 1991 год был Председателем Верховного Суда РСФСР.

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#смерть
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В Подмосковье провели мониторинг состояния замерзших водоемов
28 февраля 2024, 12:10

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» проверили состояние замерзших водоемов в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
В ходе рейдов замерших водоемом, помимо оценки состояния были проведены беседы с жителями Подмосковья.

«В ходе рейдов специалисты рассказали о том, что на прочность льда влияет множество факторов. Особенно сильно ледовой панцирь влияют погодные условия, в результате которых образуются трещины.Любителям активного отдыха во избежание несчастных случаев стоит заранее проверять прочность ледяной корки с помощью палки или пешни», — отметил замначальника ведомства Игорь Сорокин.

Помимо этого, специалисты напомнили, что не стоит выходить без надобности на ледяную поверхность и всегда брать с собой средства для спасения и самоспасения, а также заряженный телефон, чтобы в случае необходимости обратиться в экстренные службы.

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#рейды
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В подмосковных автобусах тестируют новые способы оплаты проезда
28 февраля 2024, 11:58

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области тестируют оплату проезда в общественном транспорте по геолокации, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Теперь такая возможность появилась на маршруте №436, следующего до станций метро Мякинино, Тушинская и Кунцевская, а также до железнодорожной станции Химки и Рублёво-Успенского шоссе
«Оплатить проезд по геолокации можно из любого удобного места в салоне автобуса. Для этого нужно включить Bluetooth и открыть приложение «Транспорт Подмосковья». Оно определит, в какой автобус и на какой остановке сел пассажир, по какому маршруту следует и какова стоимость проезда на этом маршруте», – говорится в сообщении.
После оплаты приложение автоматически сформирует электронный билет, который можно предъявить контролёру.

Первыми оценить новые технологии смогли пассажиры маршрута №478 «Жуковский – метро Котельники».

Как отметили в министерстве, новый способ оплаты экономит время пассажиров при посадке и делает поездки более комфортными.

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#московская область
#оплата
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#проезд
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Операторы подмосковной Системы-112 с начала года приняли более 2 млн обращений
28 февраля 2024, 11:46

Фото: РЦОВ 112

Более двух миллионов обращений приняли и обработали операторы Системы-112 Московской области за неполные два месяца с начала 2024 года, большинство вызовов адресовались скорой помощи, сообщает пресс-служба Центра по приёму и обработке вызовов (РЦОВ) 112.
«Чаще всего в экстренную службу обращались, чтобы вызвать скорую помощь, полицию и службу газа. При этом более 230 тысяч вызовов с начала года были справочными, они касались работы скорой, ЖКХ ГИБДД, и прочего», — отмечается в сообщении.
Самым востребованным способом обращения стал телефонный звонок: по телефону в Систему-112 обратились 1,9 млн раз, включая бессимочные вызовы. Смс-сообщений с начала года было отправлено около двух тысяч, а через оборудование «Эра-ГЛОНАСС» за помощью обратились свыше полутора тысяч человек.

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