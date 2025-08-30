Под Санкт-Петербургом мужчина изнасиловал девочку
В посёлке Шушары под Санкт-Петербургом возбуждено уголовное дело после сообщения о сексуальном насилии над 11-летней девочкой.
28 августа около полуночи в полицию обратилась 38-летняя женщина, заявившая, что неизвестный мужчина совершил преступление в отношении её дочери.
Спустя четыре часа сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого у одного из домов на Колпинском шоссе. По данным агентства новостей «Оперативное прикрытие», им оказался 24-летний местный житель, проживающий в том же доме, где произошло преступление.
Против мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ — за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Задержанный находится в изоляторе временного содержания.
