Под Санкт-Петербургом мужчина изнасиловал девочку

30 августа 2025, 12:05

В Шушарах задержан мужчина по подозрению в изнасиловании 11-летней девочки

Фото: Istock / Serghei Turcanu

В посёлке Шушары под Санкт-Петербургом возбуждено уголовное дело после сообщения о сексуальном насилии над 11-летней девочкой.