Назван самый подорожавший товар в мире

30 августа 2025, 11:19

РИАН: Кофе робуста и арабика стали лидерами по росту цен среди товаров в августе

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

В августе сорта кофе робуста и арабика стали самыми подорожавшими в мире товарами. Об этом информирует РИА Новости.