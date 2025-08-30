Назван самый подорожавший товар в мире
РИАН: Кофе робуста и арабика стали лидерами по росту цен среди товаров в августе
В августе сорта кофе робуста и арабика стали самыми подорожавшими в мире товарами. Об этом информирует РИА Новости.
За последний месяц стоимость кофе сорта робуста увеличилась в 1,5 раза, а арабика подорожала на 29 процентов. Сахар на лондонской бирже вырос на 4,9 процента, а соевые бобы на американском рынке подорожали.
Самым значительным ростом среди мировых металлов отметился неодим, который применяется в производстве магнитов. Его цена возросла на 20 процентов за месяц. В то же время, пиломатериалы стали самым подешевевшим товаром в августе, их стоимость снизилась на 19,2 процента.
