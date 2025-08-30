В Калининграде семилетний мальчик жарил сосиски и загорелся
В Калининграде ребенок получил тяжелые ожоги, когда пытался пожарить сосиски
В Калининграде пикник школьников закончился госпитализацией одного из его участников, 7-летний мальчик попал в больницу с ожогами. Об этом сообщает МЧС региона.
Инцидент произошел в поселке Родники 28 августа. Группа детей решила отметить завершение летних каникул и организовала пикник.
Во дворе частного дома школьники готовили сосиски на мангале. Внезапно семилетний мальчик подошел слишком близко к огню, и его одежда загорелась.
Пострадавшего доставили в больницу с ожогами разной степени тяжести. Сейчас он находится в отделении реанимации.
Читайте также: