В Калининграде семилетний мальчик жарил сосиски и загорелся

30 августа 2025, 11:06

В Калининграде ребенок получил тяжелые ожоги, когда пытался пожарить сосиски

Фото: iStock/wirot pathi

В Калининграде пикник школьников закончился госпитализацией одного из его участников, 7-летний мальчик попал в больницу с ожогами. Об этом сообщает МЧС региона.