В Калининграде семилетний мальчик жарил сосиски и загорелся

В Калининграде ребенок получил тяжелые ожоги, когда пытался пожарить сосиски
Фото: iStock/wirot pathi

В Калининграде пикник школьников закончился госпитализацией одного из его участников, 7-летний мальчик попал в больницу с ожогами. Об этом сообщает МЧС региона.



Инцидент произошел в поселке Родники 28 августа. Группа детей решила отметить завершение летних каникул и организовала пикник.

Во дворе частного дома школьники готовили сосиски на мангале. Внезапно семилетний мальчик подошел слишком близко к огню, и его одежда загорелась.

Пострадавшего доставили в больницу с ожогами разной степени тяжести. Сейчас он находится в отделении реанимации.

Екатерина Коршунова

